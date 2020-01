Két negyedik tartotta magát a KVK

A ZF Eger ellen vívta az év első tétmérkőzését az E.ON férfi vízilabda OB I.-ben a Kaposvári VK. Az alapszakasz tizedik fordulójában rendezett találkozón végül nem borult a papírforma, hiszen az egriek elvitték a három pontot Somogyból.

Egy jól sikerült hazai rendezésű Európa-bajnokság árnyékában rendezték meg az E.ON férfi vízilabda OB I. tizedik fordulóját. Az Eger együttesének keretében két kontinensviadalt megjárt pólós, Hosnyánszky Norbert és Angelos Vlachopoulos is helyet kapott, akárcsak a volt kaposváriak, Krémer Balázs és Sántavy Máté, akikről nem feledkeztek el a somogyiak szurkolók, hiszen nagy tapssal köszöntötték őket a bemutatáskor. A hazaiaknál több saját nevelésű játékos jutott lehetőséghez, hiszen Bojan Paunovic eltiltás, míg ifjabb Berta József sérülés miatt nem állhatott Surányi László rendelkezésére.

A kaposváriak ennek ellenére nem ijedtek meg a csoportban második helyen álló Egertől és Biros Barnabás találatával az előnyt is megszerezték, de folytatásban a görög válogatott Angelos Vlachopoulos, Baksa Benedek és Murisic Nikola góljaival fordított az Eger. Juhász-Szelei Norbert révén, egy szép támadás végén még felzárkóztak a hazaiak, de Csiszár Boldizsár nagyszerű védései is kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy a hazaiak egy gólon tartsák riválisukat. A második etapban remekül állta a sarat a KVK a bátor támadójátékának és a jó kapusteljesítmények köszönhetően, így többször fel is zárkózott egyre. A szerencse viszont nem volt a hazaiakkal, hiszen Vindisch Ferenc lövésénél éppen nem csorgott be a labda a kapuba, míg Baj Marcell és Biros Barnabás próbálkozásánál Kardos István mutatott be bravúros védéseket, így kétgólos egri előnyt mutatatott az eredményjelző a nagyszünetben.

A fordulás után a vendégek fokozatosan növelték előnyüket, s néhol parádés gólokat szerezve már héttel is vezettek, amikor Aksentijevic Srdjan büntetőjével megtörte a gólcsendet a Kaposvár. Az utolsó negyedben végül érvényesült a papírforma és a LEN Kupa elődöntőre készülő egriek nyolcgólos sikert aratta a somogyi megyeszékhelyen.

A kaposváriak számára sok idő nincs a szomorkodásra, hiszen februárban még négy mérkőzés vár rájuk az alapszakaszban, melyeken továbbra is van esélyük kiharcolni a felsőházba jutást.