Két pontért utazik a Csurgó Budakalászra

Szombaton a CYEB Budakalász csapatához látogat a Csurgói KK együttese. Mind a két alakulat a válogatott hét miatti szünet elejét pihenéssel, majd kemény felkészüléssel töltötte.

Az október közepén lejátszott fordulóban mind a két együttes egy-egy kemény csatából szerzett pontokat. A Csurgói KK csapata Komlón döntetlennel zárt, míg a Budakalász Simon Bencével a soraiban a Cegléd otthonában diadalmaskodott. Simon Bence anno Csurgón is szép sikereket ért el, és most új játékosként a Budakalász együttesében is bizonyított a Cegléd ellen. Játéka a somogyiak előtt sem ismeretlen. A szombati találkozón küzdelmes, jó iramú mérkőzésre lehet számítani, függetlenül attól, hogy a Csurgó a harmadik, míg a Budakalász a tizedik helyet foglalja el a tabellán.

Mind a két együttes a győzelemre tör, így a Budakalászon szombaton 18 órakor kezdődő találkozóra kilátogató szurkolókra egy jó mérkőzés vár.

