Két szoros negyedért is járt a taps a pólósoknak

Nem tudta megszorongatni a bajnoki cím egyik legnagyobb várományosát, a Ferencvárost, az ezer sebből vérző Kaposvári VK az E.ON férfi vízilabda OB I. negyedik fordulójából elhalasztott mérkőzésen.

A világsztárokkal teletűzdelt FTC-Telekom együttese ellen vívta első hazai bajnoki mérkőzését a Kaposvári VK. A somogyiak meccskeretében két serdülő és két ifista játékos is helyet kapott, hiszen Surányi László csapatát igencsak megtizedelte a koronavírus-járvány. A vendégek pedig még úgy is a mérkőzés esélyesének számítottak, hogy a két legnagyobb magyar sztárjukat, Varga Dénest és Vámos Mártont nem nevezték az összecsapásra. A fővárosaik már az első ráúszásnál elhozták a labdát, s nagy nyomást helyeztek kaposváriakra. Csiszár Boldizsár vezérletével az első két akciót még semlegesítették a hazaiak, de a görög Fountoulis Ioannis büntetőjére már nem volt ellenszere a fiatal somogyiaknak. A második etapban már harcosabban játszottak a hazaiak, s ez gólokban is megmutatkozott. Horváth Ákos büntetőjének köszönhetően született meg a szezon első hazai találata, amely után Damagoj Jajcinovic centerből paskolta be a labdadát a kapuba. Fél percre rá azonban elvesztette horvát játékosát a KVK, hiszen Jajcinovic gyors egymásutánban két személyi hibát is begyűjtött, s korábban is volt már neki egy. Surányi László így már csak tíz mezőnyjátékosra számíthatott, hiszen tizennégy helyett csak tizenhárom játékost nevezett a meccsre a KVK. Ez azonban nem szegte a hazaiak kedvét, s Juhász-Szelei Norbert remek góllal örvendeztette meg a hazai publikumot. Sőt, Kakstedter Bendegúz nagyon közel állt ahhoz, hogy kettőre csökkentse a KVK hátrányát, de egy újabb könnyű szívvel befújt büntetővel ismét négyre nőtt a különbség.

A fordulás után két gyors gól beindította a Fradi hengert, ami magabiztos, nyolcgólos vendégelőnybe csúcsosodott ki. Az aktívan játszó Juhász-Szelei Norbert második találata így csak szépségtapasz volt a hazaiak számára. Az utolsó negyedre így már nem maradt sok kérdés, hiszen kilenc góllal lépett egy a bajnoki címvédő Ferencváros. Ráadásul Horváth Ákos személyében újabb somogyi pólós pontozódott ki, így tovább csökken Surányi László variációs lehetősége. A hazaiak becsülettel támadtak, Kacper Langiewicz center és megúszás góljával kozmetikáztak is az eredményen. Még az utolsó perceben igen gyors, látványos és persze közönségszórakoztató vízilabdát láthattak a nézők. Ehhez az is kellett, hogy a hazaiak egy perce sem adták fel azt, hogy tíz gólon belül maradjanak a sokkal esélyesebb Ferencvárossal szemben. Ezt a tervet sikerült kivitelezniük a kaposváriaknak, hiszen végül kilenccel maradt alul, de küzdőszellemben felvették a versenyt a Bajnokok Ligája címvédő Fradival.