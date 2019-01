Kettőből két győzelemnél tart a Siófok az EHF kupában

Az első fordulóban a Sävenhof otthonában nyerő Metzingent is legyőzte a Siófok KC idegenben! A házigazdák utoljára tavaly szeptemberben kaptak ki, a balatoniak húszadik perc után végig vezetve nyertek ellenük. Kobetic ezúttal is megállíthatatlan volt.

A hatgólos győzelem ellenére nem volt könnyű mérkőzés, még akkor sem, ha húszadik perc után végig vezetve nyertek Kobeticék és a szünet után már hét is volt a javukra. Az addig remeklő, hat kísérletből hatot belövő Böhme – túlzottan is szigorúnak tűnő – piros lapja megzavarta a balatoniakat és a negyvenötödik percre bejöttek háromra a fellelkesült házigazdák (22-25). A meccs ezen szakaszában úgy tűnt, ha a háromgólos különbségen át tud lendülni az ellenfél, akkor nagyon nehéz dolga lesz a balatoniaknak. Hiába volt azonban erre számtalan lehetőségük, ez nem történt meg! Sőt, az utolsó tizenöt percben Dedu vezérletével fantasztikus védekezést bemutatva mindössze négy gólt kapott az együttes, abból is egy büntetőből esett, a legvégén Behnke akciógólja pedig már nem osztott, nem szorzott.

A balatoni oldalon Kobeticre lassan elfogynak a jelzők, aki ezúttal az első fordulóban, az Ikastnak lőtt tizenegy gólján is túltett! A kilencedik percben szerezte első találatát és meg sem állt tizenháromig, mindezt tizenhat kísérletből, hétből hét hetest belőve. Kiállításáig Böhme is remekelt, hozzá hasonlóan Nze Minko is hat akciógóllal zárt, ami fontos volt a csapatnak, igaz mindet az első tizenhat percben szerezte. A támadójátékra nem lehetett panasz, annak minőségét jól jelzi a harminchárom dobott gól, de a védekezés is dicsérendő! Huszonhat gólt engedtek annak a Metzingennek hazai pályán, mely eddig az EHF kupasorozatban 31,6 gólt, a bajnokságban pedig 33,2 gólt dobott átlagban. A nyitó fordulóban is huszonkilenc dobott góllal tudtak nyerni a Sävenhof otthonában, persze a Siófok más nívót képvisel.

Nagyon örülök annak, hogy idegenben tudtunk nyerni, egy ilyen fantasztikus hangulatú teltházas mérkőzésen – nyilatkozta a lefújás után Tor Odvar Moen, az SKC edzője. – Remekül kézilabdáztunk, kiváló egyéni teljesítmények voltak a pályán. Az elejétől fogva kézben tartottunk a mérkőzést, győzelmünk igazán nem forgott veszélyben. Köszönet minden siófoki szurkolónak, aki eljött, és elkísérte a csapatot ilyen messze. Minden elismerésem az övék!

Gratulálok a Siófoknak, fantasztikusan játszottak – értékelt Andre Fuhr, a Metzingen edzője. – Mindent megpróbáltunk, a kontrajátékra koncentráltunk, de sok hibát vétettünk, így be kell látnunk, hogy ebben ma ennyi volt.