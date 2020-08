Kiadták a jelszót: támadásra fel!

A harmadik fordulóval folytatódik a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, mi a Balatonkeresztúr–Kadarkút meccsre fókuszálunk. Az összes találkozót vasárnap 17.30 órától rendezik.

A 3. forduló párosítása

Balatonkeresztúr– Kadarkút

– Nem számítok könnyű mérkőzésre, viszont az elmúlt két találkozón nyújtott jó teljesítményünkből kiindulva, hazai pályán mindenképpen győzelemre számítok – mondta Páli Norbert, a Balatonkeresztúr vezetőedzője. – Én mindig támadófutballban gondolkodok, de nyilván, ha hátul biztosak vagyunk, akkor úgy könnyebb az előrejáték is, hiszen az egyik nélkül nem megy a másik… Sokszor alkalmazkodnunk kell az ellenfél stílusához is, ezért a taktika kidolgozásánál mindig megnézzük az aktuális riválisunk rendszerét is.

A nyáron mindössze egyetlen játékos érkezett, Gyenis Rolandot Somogyvárról igazolták le.

– A személye és a tudása is abszolút illeszkedik hozzánk, ezért nagyon örülök az igazolásnak – tette hozzá Páli Norbert. – A céljainkat úgy fogalmaztuk meg: ha csak a keret erősségét nézzük, akkor mindenképpen a középmezőnyben kell(ene) végeznünk, de mivel amatőr csapat vagyunk, így akadhatnak olyan váratlan helyzetek, mely akár az egész hetünket felboríthatja.

– Ahogy tavaly, úgy ezúttal is új együttest kellett építenünk, hiszen nyolc új labdarúgót igazoltunk – fogalmazott Pandur Ádám, a Kadarkút edzője. – Célokat sem tűztünk ki magunk elé, csak annyit fogalmaztunk meg, hogy a lehető legjobb helyen szeretnénk végezni.

Végre hazai környezetben, egy teljesen új pályán fogadhatja ellenfeleit a Kadarkút.

– Sajnos nem úgy sült el a pályaavató, ahogy azt elterveztük, hiszen kikaptunk a Somogysárdtól, igaz ehhez egy külső körülmény is hozzájárult – elevenítette fel Pandur Ádám. – Örülünk, hogy ilyen kifogástalan körülmények között játszhatunk és remélem a szurkolóinkat sok győzelemmel örvendeztetjük majd meg.

A kadarkútiak az előző szezonban mindig felvállalták a támadófocit.

– A sárdiak ellen is mentünk előre, de sajnos ezúttal nem jöttünk ki jól belőle, de a vereséghez hozzájárult egy vitatható ítélet is – hangsúlyozta. – Ameddig én leszek az edző, addig támadni fogunk.

Somogysárd–Somogyjád

A hazaiak mindkét mérkőzésüket megnyerték és a második helyen állnak a tabellán, míg a Gáspár András edző vezette vendégek még nem szereztek pontot a bajnokságban. Mindezek tükrében a sárdiak a mérkőzés toronymagas esélyesei, de a jádiakat sem szabad leírni.

Juta–Toponár

Az újonc Juta a nyitányon kikapott a sokkal erősebb Kadarkúttól, majd legyőzte a Somogyjádot. Ezúttal azt a Toponárt fogadja, mely talán a legerősebb játékoskerettel rendelkezik.

Segesd–Tab

A segesdiek győzelemmel kezdték a bajnokságot, majd egy vállalható vereséget szenvedtek Ivusza Gábor Toponárától. A Tab viszont két vereséggel rajtolt, igaz nem egyszerű a sorsolása, hiszen a Balatonlelle, valamint a Hetes volt az ellenfele.

Hetes–Balatoni Vasas

Nógely Péter együttese lehet a mérleg nyelve, hiszen bár kicsit meggyengültek a nyáron, de még így is jelentős játékerővel bírnak. Nagy kérdés, az élcsapatok, mint például a Balatoni Vasas, mennyi pontot tudnak elcsenni tőlük.

Balatonlelle–Csurgó

Óriási volt a játékosmozgás Balatonlellén, Bőzsöny Jánosnak gyakorlatilag egy teljesen új együttest kellett építeni, ráadásul sok a sérült is a csapatban. De hiába a gondok, hiszen ott van a Bőzsöny-faktor, a tapasztalt mester mindig ki tud találni valami újat, amivel meglepheti aktuális ellenfelét.

Marcali–Nagybajom

Eddig talány a Marcali teljesítménye, a játékoskeret alapján ott lenne a helye a gárdának az élmezőnyben. Ennek ellenére simán kikaptak a Balatonkeresztúrtól, a Magyar Kupában nem jutottak a főtáblára, s az elmúlt hétvégén csak döntetlent játszottak a Csurgóval.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Orsós Viktor Márk (Toponár) 5 gól, 2. Körmendy Kevin Tamás (Balatonlelle) és Németh Krisztián (Balatoni Vasas) 3-3 gól, 4. Decsi Richárd (Toponár), Gergulás Ferenc (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár), Kovács Kristóf Gábor (Balatonkeresztúr), Kovács Krisztián (Kadarkút), Kuti Richárd (Somogysárd), Szegi Ádám (Somogyjád), Trimmel Patrik (Juta) 2-2 gól.