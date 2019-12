Kicsi, de fantasztikusan erős az új magyar bajnok

Szabó Kinga mindössze tizenkét évesen az IFBB és a Magyar Testépítő- és Fitness Szövetség versenyén aranyérmet szerzett, így lett korosztályának gyermek magyar bajnoka.

Sokan a kigyúrt izmokkal, és a végtelennek tűnő, mesterkélt mosollyal kísért pózolásra gondolnak a hír hallatán. Pedig ebben a korosztályban és a fitnesz szakágban ez egy jóval látványosabb sport.

– Hatévesen kezdtem el ezt a sportot – mondta el testtudatos eszméléséről Szabó Kinga. – Először a nővéremhez hasonlóan én is szinkronúszással kezdtem. Hamar kiderült, hogy az uszodai klóros víz nem az én közegem, így szüleimmel együtt választottuk a fitneszt. Nem elhanyagolható: nagy motiváció volt, hogy láttak egy edzést a Bakó-Sas Fitness edzőtermében. Kinga azóta sikert sikerre halmoz választott sportjában. Jelenleg az A kategória magyar bajnokaként azonban válaszút elé érkezett.

– Ebben a kategóriában még a dinamikus, esetenként akrobatikus, de mindenképpen látványos mozgáson és az erőre épülő mozdulatsorokon van a hangsúly – magyarázta Szabóné Gosztonyi Gréta, a kis bajnok édesanyja. – A továbblépést jelentő Elit kategóriában azonban kötelező elemmé válik a pózolás is. Ezt még egyelőre szoknunk kell…

– Minden versenyen vannak kötelező elemek, amelyeket be kell mutatni – vette át a szót Kinga –, és olyanok, melyeket szabadon megválaszthatunk. Edzőmmel és szüleimmel meghatározzuk a gyakorlatom elemeit, melyekhez aztán zenéket választunk, és fellépőruhát. Hogy az egész egy egység legyen. Már a mostani kategóriámban is előfordul, hogy pózolni kell, de nem minden versenyen feladat ez. Az elitben azonban már kötelező, de egy kicsit idegenkedem ettől – vallotta be. – A mozgásos, erőt, egyensúlyt és dinamikát igénylő feladatok jobban tetszenek.

Természetesen a pózolás sem követeli meg még egy 12 éves lánytól, hogy hatalmas izmokat villantson, vagy éppen a végletekig „szálkás” testfelépítését hangsúlyozza. A bírók inkább ekkor is a szimmetriát és az egyensúlyt ellenőrzik a versenyzőn.

– Egy nagyobb megmérettetés előtt mindig nagyon izgulok – avatott be a felkészülés végi pillanatokba Kinga. – De, amikor felmegyek a színpadra, és megszólal az én zeném, megszűnik minden más. Csak a feladat marad és én…

Szabó Kinga az IFBB magyar bajnokaként sem pihen egy pillanatra sem a decemberi hideg ellenére. Olyan lelkesen és gyorsan sorolja erő- és sportágspecifikus edzéseit hetekre lebontva, hogy ha megjegyezni nem is, de ámulni azért a szakavatottnak is lehet a hatalmasnak tűnő edzésmunkán. A további eredmények sem maradtak el: közelmúltban újra első lett a Super Fitness Show Magyar Kupán is, de természetesen további tervei ugyancsak távlatokat nyitnak előtte.

– Bármennyire is furcsa még nekem a pózolás, jövő év őszénél tovább nem húzhatom, hogy átlépjek az Elit kategóriába – gondolkozik el Kinga. – A sportkarrieremet ott tudom csak folytatni, hogy sikeres maradjak. Ráadásul csak abból a kategóriából lehet kvalifikálni az Európa- vagy világbajnokságra. Szeretnék még ott sikereket elérni, ezért mindent meg fogok tenni a jövőben.

Fotók: Lengyel Tibor