Kiélezett mérkőzésen szenvedtek vereséget

Négy szoros szett után 3–1-es vereséget szenvedett az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraigás női röplabdacsapata az új évad első tétmérkőzésén, Nyíregyházán.

A kaposváriak szépen kezdték a rangadót, és az első játszmában csak rövid időre bizonytalanodtak el. A hazaiak Sara Najdics jó nyitásaira építve zárkóztak, de már túl nagy hátrányba kerültek ahhoz, hogy fordítani tudjanak, így a szett 22–25-ös eredménnyel ért véget. A második játszma 5–4-es állásánál először vezetett a Fatum, amelynek a védekezése ekkor már sokkal jobban nézett ki. A Kaposvár nem adta könnyen magát, a szoros végjátékban megint Najdics villant nagyot egy okos ponttal, később Nikola Radosová ütött védhetetlenül, ezzel le is zárta a játszmát.

A nyíregyháziak annak ellenére is magabiztosak maradtak, hogy a somogyi gárda ejtésekkel többször is megtalálta az üres területeket. A Fatum centerpontokkal haladt az újabb szettgyőzelem felé, amit megint csak egy Radosová-bomba biztosított be. A hazaiak egyre inkább megtalálták Kliszura ellenszerét, és ha nem blokkal, akkor változatos támadójátékkal szerezte a pontjait. A vége ennek a szettnek is szoros lett, de egy Vasziljeva-ütéssel, majd Neira Ortiz Ruiz pontjával megszületett a hazai győzelem.

A kulcspillanatokban rossz döntéseket hoztak a vendégek

Fatum-Nyíregyháza–1. MCM-Diamant Kaposvár 3–1 (-22, 23, 22, 21)

Continental Aréna, 800 néző. V.: Halász, Bátkai-Kovács.

Nyíregyháza: Najdics (3), Radosová (25), Lászlop (4), Lacombe (11), Vasziljeva (12), Ortiz Ruiz (16). Csere: Tóth F., Tóth D. (liberók), Fuchs (1), Inneh-Varga. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Bodovics (8), Helics (8), Kliszura (23), Djurics (11), Tálas (1), Szűcs (10). Csere: Szpin (liberó), Matics (5), Kalmár, Szedmák (4), Kump (2). Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma: 0–2, 1–3, 3–4, 4–7, 5–11, 11–12, 12–17, 15–22, 22–24. 2. játszma: 1–3, 4–4, 8–5, 9–8, 13–10, 15–11, 17–17, 20–21, 22–22, 24–22. 3. játszma: 1–3, 3–4, 6–4, 9–6, 13–8, 15–11, 16–14, 17–17, 21–20, 24–20. 4. játszma: 2–1, 5–5, 9–6, 12–8, 15–12, 19–17, 20–19, 24–20.

Szasa Nedeljkovics: – Jól kezdtünk, de csak az első játszmában volt bennünk a győzelemhez szükséges energia. Volt lehetőségünk később is fordítani, de mindig rossz döntést hoztunk, a nyíregyháziak pedig tudták hozni azt a kemény, fegyelmezett játékot, amire szükségük volt, hogy meg tudják tartani az egy-két pontos előnyüket.