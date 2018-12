Kieső helyhez méltó produkció volt

Ez nem a BFC Siófok napja volt: bármit is terveztek a balatoniak, az alig három perc alatt szertefoszlott és a folytatásban sem tudtak – finoman szólva – felnőni a feladathoz. Mihalecz István irányítása alatt a szezon leggyengébb teljesítményét nyújtotta az együttes.

Öt bajnoki és egy Magyar Kupa-meccsen maradt idegenben veretlen a BFC Siófok a zalaegerszegi vendégjátéka előtt, ám erre a találkozóra a látottak alapján mentálisan nem sikerült felkészíteni a kieső helyre visszacsúszó együttesét Mihalecz edzőnek. Utóbbi bármit is tervezett, az Lorentz szabálytalansága után már a harmadik percben szertefoszlott, s kár szépíteni, a folytatásban sem tudott méltó ellenfele lenni a házigazdáknak a csapata. Sőt, tanítványai egyfajta gálaelőadáshoz asszisztáltak a kék-fehéreknek. Nem túlzás, ennyire szétesett Siófokot ebben a szezonban még nem lehetett látni… Igaz persze, hogy a második játszott otthon a tizennyolcadikkal, ám ennél azért többet kellett volna nyújtani a Siófoknak, mely a – forduló előtt –listavezető Gyirmót FC otthonában sem kapott ki.

Az első találat előtt Lorentz szabálytalankodott, a gólt egy büntető előzte meg, mint ahogy a másodikat is, majd a harmadik egy megpattanó lövés volt, melynél Molnak esélye sem volt – vagyis a házigazdák helyzet nélkül találtak be háromszor… A fordulás után is az első félidőben látott akaratgyenge Siófok jött ki, semmi sem változott, a bajt tetézte, hogy Lorentzet második sárga lappal kiállították és újabb büntetőt kapott a ZTE FC, amit Novák értékesített. A piros lap nem osztott, nem szorzott, hisz tíz emberrel hatot kaptak a balatoniak. Ha nincs a piros lap, talán „csak” négyet.

Merkantil Bank Liga NBII – 20. forduló

ZTE FC – BFC Siófok 6–1 (3–0) Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1125 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Szabó Péter, Legeza László) ZTE FC: Zöldesi – Szabó P., Lesjak, Devecseri, Bedi – Madarász, Kiss M. – Barczi (Szökrönyös – 85.p.), Hudák (Gajdos – 70.p.), Babati – Balázs Zs. (Novák – 53.p.). Vezetőedző: Dobos Barna. BFC Siófok: Molnár P. – Gál M., Fehér Zs., Lorentz, Nemes – Csilus T. (Kiss B. – 46.p.), Réti – Bolla (György N. – 81.p.), Zamostny (Tóth M. – 46.p.), Medgyes – Elek B. Megbízott edző: Mihalecz István. Gólszerzők: Babati (3.p. – tizenegyesből, 69.p.), Barczi (19.p.), Hudák (44.p.), Novák (56.p. – tizenegyesből), Madarász (76.p.), Medgyes (91.p.)

