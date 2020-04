Kihívás az első osztály a darányi csapatnak

Idősebb Kappant Béla a Darány színeiben pingpongozik a Somogy megyei bajnokságban.

Az ifjabbik a település élvonalbeli dartsegyüttesében szerepel, a steel szakágban. Közös bennük a foci iránti rajongás, lelkes Újpest-szurkolók.

– Mint minden srác én is a labda bűvöletében éltem. Nagyapám Rákospalotán lakott, láthattam élőben a régi idők fociját, így a lila-fehérek legendás játékosát, Szusza Ferencet is – mondta id. Kappant Béla.

– Fiatalon futballoztam és kézilabdáztam, mégis az asztalitenisz mellett maradtam. Volt egy hosszabb idő, mintegy 25 év, amikor ütőt sem vettem a kezembe… Aztán összefogtunk a faluban és beneveztünk a bajnokságba… Az első szezonban vereségek jöttek, később már meccseket is nyertünk, tavalyelőtt pedig odáig juottunk, hogy megszereztük a harmadik helyet a megyei bajnokságban. Nem volt olyan együttes, akit ne vertünk volna el, még a favorit siófokiakat is elkaptuk, igaz tartalékosan álltak ki. Az idei pontvadászatban is dobogós helyen vagyunk, hogy mikor folytatódnak a küzdelmek, azt nem tudni – nyilatkozta a 71 éves sportember. Nagy élményt jelentett számára, hogy közelről olyan klasszisok csatáját kísérhette figyelemmel, mint Jónyer, Gergely és a jugoszláv Surbek, illetve Sztipancsics…

Fia, az NB I.-es dartscsapat játékosa, aki iskolásként belekóstolt a fociba, 16 évesen a darányi felnőttcsapatban követelt magának helyet. Térdsérülése megakadályozta a további játékban.

– Szurkolóként gyakran eljártam a haverokkal az Újpest mérkőzéseire, a legemlékezetesebb az volt, amikor 2010 szeptemberében 6-0-ra elvertük a Ferencvárost – veszi át a szót ifjabb Kappant Béla. – A darts eleinte afféle kocsmai sportnak számított, amikor onnan „eltűnt”, megalakítottuk 2012 őszén a darányi dartsklubot. Egyéniben egy-két győzelmet könyvelhettem el, azokat is ligaversenyeken. Inkább csapatember vagyok, a steel nemzeti bajnokság első osztályában két hatos csoportba sorolták a gárdákat. Még el sem kezdődhetett a koronavírus miatt a pontvadászat, így három forduló vár ránk.

Az évek során biliárd- és horgászversenyeken is remekeltek Kappanték, mindezt az ott begyűjtött oklevelek is bizonyítják.