Kiizzadta a sikert a Rákóczi a Tiszakécske ellen

A Duna Aszfalt Tiszakécske VSE együttesét fogadta a Kaposvári Rákóczi FC a Merkantil Bank Liga NB II. 34. játéknapján. A zöld-fehérek korán kétgólos előnybe kerültek, azonban a vendégek nem adták olcsón magukat, így igencsak meg kellett izzadniuk a pontokért a somogyiaknak.

Jobban kezdte a mérkőzést Rákóczi. Már az első percekben a kapuja elé szorította a Tiszakécskét, s Rajczi Péter és Bíró Dominik előtt is adódott egy-egy kisebb lehetőség. A folytatásban viszont egyre nagyobb helyzeteket dolgozott ki, s hagyott ki a Kaposvár, vagy éppen a Helesfay Donát kapus remekelt, s ha már ő is tehetetlen volt, akkor a védők mentettek. Az első negyed óra után viszont Nagy Richárd szabadrúgása meglepte a vendégeket, akik beadásra számítottak, így a középpályás egy igen ravasz góllal juttatta előnyhöz övéit. A követkető támadását is góllal zárta a zöld-fehér alakulat, egy kipattanót Vachtler Csaba lőtt a hálóba. A kétgólos előny tudatában visszaállt a hazai csapat, erre azonban ráfázott, hiszen egyre veszélyesebb támadásokat vezetett a TVSE, amely a szünet előtt Kirchner Krisztián szabadrúgás góljával szépített. Ráadásul Waltner Róbertnek még a szünet előtt át kellett rendeznie csapatat Ur László sérülése miatt.

A második játékrészben még jobban magára húzta ellenfelét a Rákóczi, de Bíró Dominik így is betalálhatott volna, azonban újra a gólvonalról mentettek a vendégek. A Kaposvárnak nem sikerült lezárni a mérkőzést, s így komolyan meg kellett izzadnia a pontokért. Ez azonban szurkolói támogatással sikerült, így a hazaiak újabb értékes győzelmet arattak.

Kaposvári Rákóczi FC–Duna Aszfalt Tiszakécske VSE 2–1 (2–1)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 1200 néző. V.: Zierkelbach (Baghy, Legeza).

Kaposvári Rákóczi FC: Bonnyai – Vachtler, Ur (Godzsajev-Telmán, 45. p.), Fodor M., Hadaró – Hegedűs D., Nagy K. (Beliczky, 70. p.) – Nagy R., Szakály A., Bíró D. (Tömösvári, 56. p.) – Rajczi. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Tiszakécske: Helesfay – Benkó (Károly B., 80. p.), Csáki, Ludánszki – Huszti A., Kirchner, Oláh M., Tölgyesi V., Sváb (Gréczi G., 75. p.) – Mihály (Gréczi M., 84. p.), Szabó D. Vezetőedző: Simon Antal.

Gólszerző: Nagy R. (16. p.), Vachtler (20. p.), illetve Kirchner (39. p.).

Sárga lap: Godzajev-Telmán (66. p.), illetve Tölgyesi (67. p.).