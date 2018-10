Kikapott a Falco ellen a Spicát nélkülöző Kaposvár

Csak az első negyedben tudott megfelelő teljesítményt nyújtani a sérült Spicát nélkülöző Kaposvári KK, amely második találkozóját vesztette el az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely otthonában.

A találkozó előtt nagy volt a fogadkozás mindkét oldalon, a szombathelyi és a kaposvári együttes is vereség után próbált javítani. Fekete Ádám vezetőedző a találkozó előtt elmondta, hogy ezúttal biztos nem lehet probléma az akarat hiányára a somogyi alakulatnál. Ugyanakkor a védekezés minőségére hívta fel a figyelmet, már a találkozó elejétől fogva kellő agresszivítást hangsúlyozva.

A bajnoki ezüstérmes otthona az elmúlt szezonban gyakorlatilag bevehetetlen volt, igaz azóta sok helyen átalakult a szombathelyi gárda. Az összecsapás egy perces gyászszünettel kezdődött a közelmúltban elhunyt Cziffra Mihályra emlékezve.

Johnson triplájával indult a meccs, majd remek passzt is adott a Spica helyén kezdő Harazinnak. Jól rajtoltak a vendégek, akik három perc alatt 10–3-ra léptek el. Okorn edző időkérése után Harazin parádés blokkját, Johnson újabb hármasa követte. Jó csapatvédekezéssel sikerült megfékezni a hazaiakat, akik a negyed végéig kilenc pontig jutottak, úgy, igaz a somogyiak sem értek el percekig újabb kosarat. Arra persze nem lehetett építeni, hogy a szombathelyiek olyan rossz százalékkal dobnak, mint az első tíz percben. Curry rá is cáfolt erre, jött is Fekete Ádám első időkérése. Markovic palánkos triplájával sikerült tartani a vezetést, egészen Váradi duplájáig. Nagyon visszaesett a vendégek játéka, Norfleet pedig harmadik hármasával lendítette tovább a Falcót. A félidő 33–30-as eredménnyel zárult. A szünet után Harazin azonnal megkapta a negyedik hibáját, ez pedig alapvetően befolyásolta a védekezését.

Váradi két triplája egyértelművé tette, hogy a vasiak végleg leszakítanák a somogyiakat, akik főleg egyénileg próbálkoztak, döntő többségben sikertelenül. Amint volt összjáték, azonnal közelebb lopózott a somogyi egylet, de a sok eladott labda megakadályozta az egyenlítést. Ismét tíz pont feletti különbséget alakított ki a Falco, ráadásul Norfleet pedig újabb bravúros triplát dobott estében a sarokból. Megnyugtató, tizenhat egységnyi előnnyel kezdhette a negyedik szakaszt a hazai alakulat, amely távoli dobásaival teljesen szétzilálta a vendégek védekezését. Támadásban semmi nem sikerült, egymás után maradtak ki a lehetőségek, így tovább nőtt a különbség. Váradi ziccere után 69–49 lett az eredmény, a folytatásban pedig már csak a különbség mértéke volt kérdéses.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kaposvári KK 79–60 (9–17, 24–13, 27–14, 19–16)

Szombathely, Aréna Savaria, 1500 néző. Vezette: Papp P., Ádám J., Goda L.

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Curry (11/9), Norfleet (20/15), Váradi (14/6), Bruinsma (8), Reddic (2). Csere: Balmazovics (11/3), Tóth N. (6), Bíró (3/3), Kucsora (4/3), Hódi (-). Vezetőedző: Gasper Okorn. Edző: Milos Konakov.

Kaposvár KK: Johnson (17/6), Lilov (5/3), McCray (15/6), Hendlein (6), Harazin (4). Csere: Halász (2), Markovic (8/6), Baki (3/3), Hock (-), Bogdán (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 2–10, 7. perc: 4–15, 12. perc: 14–17, 17. perc: 26–22, 22. perc: 39–32, 27. perc: 49–37, 32. perc: 65–47, 37. perc: 71–52.

Jók: Norfleet, Balmazovics, Váradi, Bruinsma, illetve nem akadt kiemelkedő teljesítmény.