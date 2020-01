Kikapott a Fino Budapesten

A első két elveszített játszma után még egyenlíteni tudott a fővárosban a Fino-Kaposvár, sőt, az ötödik szettben is nekik volt először meccslabdájuk, a találkozó végén mégis a házigazda MAFC-BME örülhetett.

Az ifjabb Nagy Péter, Horváth András alkotta edződuó – előbbi a legutóbbi két bajnoki szezont a Fino-Kaposvár színeiben töltötte, előtte pedig a német Friedrichshafen csapatával Bajnokok Ligája-győztes volt, míg utóbbi anno a somogyi megyeszékhelyen ismerkedett meg a röplabdával – vezette házigazda Bp. MAFC-BME csapata eleinte alaposan meglepte somogyi ellenfelét. A a nyitó játszmát végig vezetve magabiztosan hozta.

A folytatás már nagyobb és kiélezettebb csatát hozott, amelyet némi túlórázás után a házigazda fővárosiak nyertek Úgy tűnt, hogy a harmadik játékrészben fordul a kocka, hiszen a vendég Fino-Kaposvár magabiztos játékkal szépített. A negyedik játszmát aztán még az előbbinél is biztosabban nyerte az egykoron Kaposváron is játszott, volt válogatott Csoma Krisztiánt a soraiban tudó MAFC-BME ellen a kaposvári egylet, így következhetett a mindent eldöntő rövidített, ötödik szett. A záró felvonást a házigazdák kezdték jobban: a két csapat 8–6 arányú MAFC-vezetésnél cserélt térfelet. A folytatásban aztán többször is egyenlített a kaposvári alakulat, sőt, a Fino jutott játszmalabdához (13–14). Ezután viszont a házigazda fővárosiaknak voltak szett- és egyben meccslabdájuk, s a másodikat győzelemre váltották.