Kikapott a Kaposvári KK

Tizenegy pontos vereséget szenvedett a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság alapszakaszának tizenegyedik fordulójában Székesfehérváron az Alba Fehérvár vendégeként.

A bajnoki alapszakasz tizenegyedik fordulójában az Alba Fehérvár otthonába látogatott a Kaposvári KK alakulata. A találkozó kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen a tabellán olyan tömör a középmezőny, hogy egy-egy győzelem, vagy vereség is több pozíciós eltérést jelenthet a csapatok közt. A találkozót a vendég – addig csupán egy diadallal kevesebbet arató – kaposváriak a kilencedik, míg a fehérváriak a hatodik pozícióból kezdhették.

A rossz kezdést követően a huszáros hajrának köszönhetően jó első negyedet futott a vendég Kaposvár, ám hiába sikerült két pontos előnnyel zárni az első szakaszt, a folytatás már nem alakult ilyen jól. A második szakaszban gyengén védekeztek a vendégek, amit a fehérváriak harminc pontja is bizonyított. Govens és Csupkovics rendre eredményes volt a triplavonalon túlról. A szorosabb eredmény elérését pedig főleg a vendégek távoli dobásainak pontatlansága okozta. Az utolsó negyed előtt Dramicsanyin harcossága azonban kamatozott a somogyiaknak. Ennek is köszönhetően 71–62-vel fordulhattak az utolsó szakaszra a csapatok. Davis csökkentette átmenetileg a hátrányt a második félidő első somogyi triplájával. A tíz pont körüli különbséget ezzel együtt tartani tudta az Alba, egészen Davis újabb hármasáig. Ekkor kért időt Ramirez edző, mert érezte, hogy nem szabad hagynia az egyenlítés közelébe érjenek a vendégek. Guyton gondoskodott is arról, hogy visszaálljon a korábbi különbség. Ráadásul ugyan derekasan küzdöttek a kaposváriak, ám többször is hibáztak a kulcspillanatokban. Öt perccel a vége előtt 85–74 volt az eredmény és a végjátékra is megnyugtató előnnyel fordulhatott az Alba. Fekete Ádám vezetőedző időkérése után Davis hármasával sikerült újra tízen belül kerülni, de Guyton azonnal válaszolt és eldöntötte a meccset az újabb távoli találataival.