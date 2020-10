Kikapott a Kaposvári KK

Csak a hosszabbításban szenvedett vereséget a Kaposvári KK együttese Kecskeméten az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság első fordulójában.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Kaposvári KK 97–90 (22–16, 20–27, 21–24, 21–17, 13–6) Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok 450, néző. Vezette: Papp P., Minár L., Pozsonyi L.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Lewis (2), Thomas (18/3), Djeraszimovics (17/3), Dramicsanin (22/15), Karahodzsics (10). Csere: Horti (12), Wittmann (10/3), Pesakovic (2), Kucsera (4). Vezetőedző: Váradi Kornél. Kaposvári KK: M. Curry (24/12), Krnjajszki (12/3), Sinovec (5/3), Rivers (32/15), Hendlein (15/3). Csere: Hock (-), Bogdán (2), Baki (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–5, 8. perc: 16–12, 12. perc: 28–25, 17. perc: 36–38, 22. perc: 47–45, 27. perc: 55–62, 32. perc: 65–74, 37. perc: 73–79, 43. perc: 89–86. Kipontozódott: Karahodzics (a 40. percben), illetve Baki (a 32. percben), Sinovec (a 45. percben). Jók: Djeraszimovics, Dramicsanyin, Thomas, illetve Rivers, M. Curry, Hendlein.

A vendég kaposváriak igazi ötös posztos center nélkül érkeztek az első bajnoki mérkőzésre, hiszen a klub sérülése miatt kénytelen volt megválni az amerikai C. J. Aikentől, míg Révész Ádám még nem állhatott Fekete Ádám vezetőedző rendelkezésére. A kezdő csapatban Hendlein Roland foglalta el ezt a posztot, míg Rivers eggyel feljebb a négyes pozícióba lépett és Sinovec rajtolt bedobóként. A hazaiak a remekül sikerült felkészülési időszakot követően komplett alakulattal várhatták az összecsapást.

A szigorú előírások mellett ugyan, de szurkolók előtt rendezték a találkozót a Messzi István Sportcsarnokban. A 2020/2021-es szezon első pontjait Curry szerezte a somogyiaknak egy bravúros betörést követően, s miután szabálytalankodtak ellene, a büntetőt is bedobta. A hatodik percben vették át a vezetést a hazaiak, akik jobban lepattanóztak, mint a somogyiak. A több friss erőt bevető alföldiek végül 22–16-re nyerték az első játékrészt. A folytatásban is derekasan küzdöttek Bakiék és előbb Rivers újabb hármasaival 32–31-re csökkent a hátrány, majd Hendlein közelije újabb vendégelőnyt eredményezett. A szünet után adott volt a kérdés: meddig bírhatja a harcot a mélyebb rotációval rendelkező Kecskeméttel szemben a vendégcsapat?

Érthetően főleg a centerjátékot erőltették a hazaiak, és ez többnyire sikeres is volt. Újra jött azonban Rivers, aki előbb zsákolt, majd triplával juttatta még jobb helyzetbe csapatát. A záró szakaszt négy pont előnnyel kezdhették a nagyot küzdő Hendleinék. A legjobbkor jött Curry triplája, Hendlein közelije után pedig azonnal időt kért Váradi Kornél. Dramicsanyin hozta fel a kecskemétieket, akik az egyre jobban elfáradó vendégekkel szemben egyre közelebb kerültek az egyenlítéshez. Baki kipontozódása után az utolsó tartalékaikat mozgósították a kaposváriak, de Thomas 84–84-re egyenlített és ez a hosszabbítást jelentette csapatának. A ráadásban Curry egyenlített 89–89-nél, innentől azonban a Thomas vezette hazaiak akarata érvényesült.