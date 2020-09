Kikapott a listavezetőtől a Nagyatád

Nem tudott meglepetést okozni a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában a Nagyatádi FC, amely kikapott a továbbra is hibátlan III. Kerületi TVE otthonában.

Nem várt könnyű mérkőzés a somogyiakra a fővárosban, hiszen a III. Kerületi TVE együttese remekül szerepel ebben a szezonban. A nagyatádiak természetesen nem feltarott kézzel utaztak Óbudára, de nekik nem a III. Kerülettel kell felvenniük a versenyt.

A fővárosiak gyorsan el akarták dönteni a három pont sorsát, s már a tizedik percben megszerezték a vezetést Remili Mohamed büntetőjével, majd három perccel később a volt utánpótlás-válogatott támadó egy szögletet is gólra váltott. A folytatásban is támadásban maradtak a hazaiak, akiknél Daróczi Zoltán lőtt a hálóba egy centerezés után. Ráadásul még a szünet előtt megfogyatkoztak a nagyatádiak, miután Horváth Ferenc szabálytalankodott a tizenhatoson belül. A megítélt tizenegyest ezúttal is Remili Mohamed váltotta gólra.

A második félidőben Tamási Zsolt szabadrúgásból növelte az emberelőnyben játszó óbudaiak előnyét, amely a hajrában még tovább nőtt. Előbb Rabatin Richárd, majd Borvető Áron vette be Vekkeli Deniel kapuját, így a III. Kerület így továbbra is őrzi hibátlan mérlegét.

– Jól kezdtünk, hiszen az első tíz perc az rendben volt – mondta Papp Zoltán, a Nagyatádi FC vezetőedzője. – Utána két pontrúgásból kaptunk gólt és ettől egy kicsit megrogytunk. Ezt pedig egy értelmetlen kiállítás és egy újabb tizenegyes követte. Ettől kezdve pedig már nem volt kérdés a mérkőzésen. A második félidőben próbáltunk a becsületünkért küzdeni. A felforgatott felállás annak köszönhető, hogy pihentettem a játékosokat, illetve felállítottunk egy fontossági sorrendet a mérkőzések között. Bő a keretünk, így ezen a meccsen olyanok is játéklehetőséget kaptak, akik eddig kevesebbet játszottak.