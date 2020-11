Kikapott a megfiatalított Rákóczi

Vereséget szenvedett a koronavírus-járvány miatt fiatalokkal kiálló Kaposvári Rákóczi FC a Soroksár SC ellen a labdarúgó Merkantil Bank Liga NB II. 18. fordulójában.

Igen nehéz helyzetből várta a Soroksár SC elleni bajnoki mérkőzést a Kaposvári Rákóczi FC, hiszen a somogyi zöld-fehér klubot szinte teljes egészében letarolta a koronavírus-járvány. A kaposváriak kezdőjében így öt olyan játékos kapott helyet, akik a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es együttesének tagjai, valamint a kispadon is csak utolsó éves akadémisták foglaltak helyet. A Rákóczi nehéz helyzetét pedig az is tükrözte, hogy csupán három cserejátékost tudtak nevezni a találkozóra, így nem sok változtatási lehetősége adódott a Várhidi Pétert helyettesítő Kostorják Zsolt kapusedzőnek.

A kaposvári fiatalok számára azonban itt volt a remek lehetőség arra, hogy bizonyítsák: helyük van a felnőtt futball világában! A második percben azonban már a rutintalanság, illetve a megilletődöttség számlájára írható gólt kapott a Rákóczi, hiszen sem Fridrich Gergő, sem Tratnyek Dániel nem tudott felszabadítani Lovrencsics Balázs elől, aki így ollózó mozdulattal lőtte a labdát a bal felsőbe. A mérkőzést, mint azt várni lehetett uralta a sokkal rutinosabb Soroksár. A vendégek rendszeresen adogatták körbe a kaposvári védelmet, amely bár jól zárt, de egy újabb rutintalan, elkerülhető gólt kapott a hazai csapat. Egy tizenhatosra beérkező labdára Gárdos András érkezett, de buktatta őt Sólyom Bence mielőtt a szélsőhöz került volna a játékszer. A megítélt tizenegyest Lovrencsics Balázs váltotta gólra. A kaposváriak az első játékrész utolsó tíz percében kijöttek a szorításból, s helyzetekig is eljutottak, ami igencsak becsülendő ettől a fiatal, összeszokatlan csapattól.

A második félidőben sem változott a játék képe: a vendégek birtokolták a labdát, de kényelmesen futballoztak a kétgólos előnyük birtokában. A hazaiak viszont szívvel-lélekkel küzdöttek, próbáltak támadni, főként az igazi vezérré előlépő Nemanja Andric vezérletével. A szerb-magyar kettős állampolgár a pálya miden szegletében feltűnt, de kevesen tudtak felnőni mellé. Az utolsó negyed órára egy kicsit magasabb tempóra kapcsolt a Soroksár, amit Hudák Martin kapufája is jelzett, de csak egy újabb szerencsés góllal tudta növelni az előnyét a budapesti egylet, ugyanis Bene Marcell beadásába Fridrich Gergő ért bele fejjel, de pont a bal alsó sarokban kötött ki a labda. A kaposváriakból sok energiát vett ki a védekezés, így elfáradtak az utolsó percekre. Ezt kihasználta a Soroksár, s Lovrencsics Balázs közeli fejesével beállította a négy-nullás végeredményt.

A kaposvári csapat, ha a mérkőzést nem is nyerte meg, de mindenképp dicséretet érdemel, hiszen ilyen nehéz helyzetben is pályára lépett, s az utolsó pillanatig küzdött még több gólos hátrányban is.