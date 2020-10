Kikapott a tartalékosabb Körmendtől a Kaposvár

Kiütéses vereséget szenvedett a tartalékosabb Egis Körmend otthonában a Kaposvári KK együttese, az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság vasárnapi mérkőzésén.

A nem mindennapi előzményeket követően az Egis Körmend otthonában lépett pályára vasárnap délután a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság tizenötödik fordulójában. Mint arról már beszámoltunk eredetileg a Soproni KC lett volna a somogyiak vendéglátója az ötödik forduló meccsén, ám a koronavírus-járvány miatt átrendeződött a program. A vasi együttes beugrott a soproniak helyett, miután nekik már volt legalább nyolc bevethető kosárlabdázójuk a bajnokság előtt leadott hivatalos felnőtt játékoskeretükből. Nagy kérdés volt, hogy kik hiányoznak végül a körmendi keretből? Nos, a Travis Taylor, Oroszi Bence, Ferencz Csaba, Tóth Norbert négyes nem lehetett még ott a pályán. A szlovén Ziga Mrvljak vezetőedzőként ezen a találkozón mutatkozott be a körmendi kispadon. A somogyi alakulat 2017 óta nem nyert a vasiak ellen, ráadásul Körmenden csak 2014-ben sikerült legutóbb győztesként levonulni a pályáról. Vegyes előjelek vezetették be tehát a találkozót mindkét oldalról.

Thames 2+1-es és akciójával és Mócsán triplájával indult a Körmend, a beragadó somogyiakkal szemben. Agresszíven védekeztek a hazaiak, akik rendre megakadályozták a vendégeket a pontszerzésben. Rivers végre betalált kintről, így megszülettek az első kaposvári pontok is. A negyed derekán közelebb lopózott a somogyi gárda, amely alacsonyabb szerkezetben eredményesebb volt. A második negyed hazai pontokkal indult és a szigorú körmendi védekezés továbbra sem ízlett a vendégeknek. Több eladott labda is jelezte ezt, a vasiak pedig szinte hiba nélkül dobtak. Tartotta is tíz pont körüli előnyét a szurkolók által hajtott Körmend. Durázi zsákolása után, 36–20-nál kért időt Fekete Ádám, de az extra teljesítményt nyújtó Thames még egy dudaszós triplával megfejelte az addig látottakat, így 51–29-ek mentek pihenőre a csapatok. Elsősorban M. Curry maradt adós a jó teljesítménnyel, így a szünet után is a remeklő vasiak akarata érvényesült. Az újabb eladott labdákból rendre próbálkozhattak a hazaiak, akik közel hetven százalékos pontossággal dobtak. A záró szakasz előtt Rivers zsákolását követően Mrvljak is időt kért, de még ekkor is 71–50-re vezetett csapata. A negyedik játékrészt Durázi tripla nyitotta, az újabb sorozatos hibák miatt pedig nem csökkenhetett a kaposvári hátrány. A végjáték csak formalitás volt, hisz a nyitott kérdések már korábban eldőltek.

Egis Körmend–Kaposvári KK 93–72 (23–18, 28–11, 22–26, 20–17)

Körmend, Városi Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Földházi T., Török R., Mészáros B..

Egis Körmend: Thames (21/6), Takács K. (11/6), Mócsán (17/9), Durazi (10/3), Williams (16/6). Csere: Érsek (-), Mosley (10), Balogh M. (4), Németh A. (4), Kenéz (-), Martinez (-), Kiss M. (-). Vezetőedző: Ziga Mravljak.

Kaposvári KK: M. Curry (7/6), Krnjajszki (8), Rivers (20/12), Hendlein (11), Jukic (5). Csere: Sinovec (8/6), Miliszavljevics (11/3), Baki (2), Hock (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–0, 7. perc: 7–17, 12. perc: 27–18, 17. perc: 36–21, 22. perc: 54–29, 28. perc: 71–48, 32. perc: 78–60, 37. perc: 89–67.

Jók: Thames (a mezőny legjobbja), Mócsán, Williams, Takács K., Durázi, illetve Rivers.