Kikapott másodosztályú ellenfelétől a Rákóczi

Az élvontól az előző szezonban búcsúzó Szombathelyi Haladás otthonában lépett pályára a másodosztályból feljutó Kaposvári Rákóczi FC. A somogyiak hiába vezettek, nem tudták megtartani előnyüket.

Szombathelyen, a Haladás ellen vívta hatodik nyári felkészülési találkozóját a Kaposvári Rákóczi FC. Az első húsz perc eseménytelensége után a somogyiak vették át a találkozó irányítását, s egyre több veszélyes lehetőséget alakítottak ki. A fölényük a játékrész hajrájában érett góllá, amikor is egy bal oldali szögletet követően a remekül érkező Szakály Attila fejelt a kapuba. A szünetig a Rákóczi magabiztosan őrizte előnyét.

A fordulást követően is a somogyi zöld-fehérek akarata érvényesült a pályán, de hiányzott az újabb találat. Igaz, néha csak centik hiányoztak ehhez, mint Nagy Krisztián fejesénél, ami éppen elkerülte a kaput. A folytatásban a hazaiak előtt is adódtak nagy lehetőségek, de a csereként pályára lépő Bonnyai Márk óriási bravúrokat bemutatva óvta meg csapatát a góltól. Az utolsó percekben viszont már a fiatal hálóőr remeklései is kevésnek bizonyultak. A szombathelyiek elkapták a fonalat, s három percen belül fordítottak. Előbb Kiss Bence óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba, majd egy jobb oldali beadást Tamás László nyolc méterről a jobb sarokba passzolt, beállítva ezzel a végeredményt.

A kaposváriak jövő hét szombaton a Merkantil Bank Liga NB II.-ben szereplő Vác FC ellen tartják a bajnoki főpróbájukat a Rákóczi-stadionban.

Szombathelyi Haladás–Kaposvári Rákóczi FC 2–1 (0–1)

Szombathely, Haladás Stadion, 400 néző. V.: Derdák.

Szombathelyi Haladás I. félidő: Gyurján – Tóth D., Jancsó, Németh Milán, Bosnjak – Holdampf, Nyári, Illés, Németh Márió – Medgyes, Gaál. II. félidő: Rózsa – Kiss Balázs, Jagodics, Tamás, Füleki – Doktorics, Kovalovszki, Kiss Bence, Petró – Németh E., Eszlátyi. Vezetőedző: Supka Attila.

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics (Bonnyai, 60. p.) – Vachtler, Ur (Szabó A., a szünetben), Nagy T. (Tóth G., 60. p.), Hadaró (Fodor M., a szünetben) – Andriy (Nagy J., 60. p.) – Nagy R. (Tömösvári, 70. p.), Szakály A. (Bíró D., 60. p.), Nagy K., Beliczky – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László. Edző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Kiss Bence (84. p.), Tamás L. (87. p.), illetve Szakály A. (33. p.).