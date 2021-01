Kikaptak a Vasastól a juniorok

Újabb mérkőzéssel folytatódott a férfikosárlabda kiemelt junior bajnokság. A sportiskolások együttese a Vasas Akadémia csapatát látta vendégül. Kiemelt junior férfikosárlabda-bajnokság:

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Négy hét szünet után folytatta junior csapatunk is a bajnoki szereplést, a listavezető Vasas látogatott hozzánk – tájékoztatott Szőke Balázs, a sportiskolások edzője. – Sajnos álmosan kezdtük a mérkőzést, gyengén támadtunk, és a vendégcsapat gyors indításaival is meggyűlt a bajunk. A folytatásra ugyan rendezni tudtuk a sorainkat, de a kialakult 10 pont körüli hátrány­unk megmaradt. A nagyszünet után már sokkal frissebbek voltunk, több szép támadást is vezettünk, sikerült is egyenlíteni. Ezt követően több könnyűnek vélt közeli dobásunk is célt tévesztett, és a Vasas ezt kihasználva újra visszaállította a korábbi 10 pontnyi különbséget. A záró negyedben a nyolc eladott labdánk megpecsételte a sorsunkat. Könnyű ziccerekkel büntettek a vendégek, és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola–Vasas Akadémia A 70–87 (14–23, 19–17, 21–22, 16–25)

Kaposvári Sportközpont és Sportiskola: Karabulut T. (-), Vajda L. (8/6), Paár M. (27/3), Cohill E. (15), Polotár B. (7/3). Csere: Győr B. (3), Lévai A. (8), Marics H. (2), Ivók M. (-). Edzők: Szőke Balázs, Fodor Dénes.