Kiss és Horecek is megkezdte a gólok gyártását

A nyitó fordulóban elért nyolcgólos siker után ezúttal Szombathelyen tízzel nyert a Siófok KC. Újabb két pontot könyvelhettek el, ráadásul meccs szituációban gyakorolhattak a Dahl edző tanítványai, akinél Böhme és Kobetic is visszatért a pályára.

Előzetesen nem sok izgalmat ígért a találkozó, ráadásul az amúgy sem sok esélyüket tovább csökkentették a házigazdák, akiknél az eltiltott Marosán György helyett irányító Gódor Mihály Bandeliert, Orbánt, Mayert kihagyta a meccskeretből, de Agbaba is mindössze tizennyolc percet, Gorliska pedig egy félidőnyit, pontosabban huszonkilencet kapott ezúttal! Hétvégén nagyon fontos bajnoki vár a vasiakra Balatonbogláron, ott eldől, hogy ez jó döntés volt vagy sem…

Siófoki szempontból mindegy, hisz bármilyen összeállításban állnak fel begyűjtik a két pontot, bár némi meglepetésre a tizenkettedik percben még csak döntetlenre álltak (6-6) ez ellen a felforgatott együttes ellen. A folytatásban csináltak egy 4-1-es sorozatot és fokozatosan elhúztak, a negyvenkettedik percben Böhme góljával már meg is volt a tízgólos (17-27) különbség, viszont a hátralévő tizennyolc percben már nem sikerült többet közé tenniük.

Az Érd ellen a huszonhetedik percben alakult ki az a különbség, ami a végéig megmaradt, akkor harminchárom perc alatt nem sikerült azt növelni.

A hazaiaknál a korábban Siófokon játszó Varga hét góllal volt a legeredményesebb, akinek nagyon megy volt klubja ellen, hisz a legutóbbi szombathelyi – pontosabban répcelaki – bajnokin, tavaly októberben nyolcat szórt nekik. A siófoki kölcsönjátékosok közül Csapó három védéssel zárt huszonhárom lövésből, Wald pedig két próbálkozásból egy gólig jutott a pályán töltött huszonöt perce alatt.

A balatoniaknál a szélsők egymást múlják felül, a legutóbb Such lőtt nyolcat, most Böhme hetet hét kísérletből! Kiss is beindult, a nyitó fordulóban öt lövésből sem szerzett gólt, most ötből négyet és Horacek is megszerezte első siófoki találatait ebben a második fordulóban, ahogy Kobetictől sem rossz ez a hatos az első bajnokiján. A kapusok közül ezúttal Szikora teljesített jobban, aki negyvenkét százalékkal védett, nyolc labdát fogott a találkozón, mely után inkább a vesztes csapat edzője volt az elégedettebb. Gódor Mihály szerint abszolút helytálltak, bátran kézilabdáztak! Dahl edző szerint viszont nekik csak helyenként sikerült jól játszaniuk, tovább kell fejlődniük. Erre még van bőven idejük, hisz az első komoly megmérettetés szeptember huszonharmadikán vár rájuk, addig nincs más dolguk, csak hozni a kötelezőket, ahogy tették ezt Szombathelyen is.