Kitartás és kiváló erőnlét is kell a motokrosszhoz

Több mint háromszázezer forintot gyűjtött össze a Németh Motokrossz Suli és a Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület a Napsugár gyermekotthonnak.

Ahogy arról már beszámoltunk Jótékony Mikulás elnevezéssel rendezett versenyt a Németh Motokrossz Suli és a Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület a zselickislaki katlanban. A rendhagyó erőpróbán a sportolók futottak, motoroztak, majd újra futottak. A megméretés – az ünnepek közeledtével – nem csak erről szólt, hanem a jótékonykodásról is.

– A Napsugár gyermekotthon lakóinak szerveztünk gyűjtést – tette hozzá Németh Kornél főszervező. – Az egyik sátorban kiállítottuk az intézmény kis lakóinak alkotásait, s aki akart, vásárolhatott belőle. A fizetés becsületkasszába ment, s büszkén mondhatom, 315 ezer forintot utaltunk át az alapítványnak.

Kiváló munka zajlik a Németh Kornél nevével fémjelzett egyesületeknél, ahol ifjú titánok pallérozódnak, de az amatőrökről sem feledkeztek meg. Összesen tizennégy igazolt versenyző sportol a Németh Motokrossz Suli és a Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület égisze alatt.

– Nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok képzésére – fogalmazott Németh Kornél. – A motokrosszsuli természetesen kifejezetten az utánpótlás-nevelésre koncentrál, s ebből nőtte ki magát a Magyar Motorsport Szövetség által bejegyzett Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület. Nyolc utánpótláskorú versenyzőnk van, a többiek amatőrök, illetve a most nagyon felkapott a retro „szakágban” érdekeltek, mely kifejezetten az idősebb motorokról és versenyzőkről szól.

Németh Kornél, aki az edzői kollégium vezetője is, nem csak a motokrosszsuli növendékeivel foglalkozik, hanem egyszerre több fiatal szakmai munkáját is irányítja, gyakorlatilag egy egész országot lefedő program részeként oktatja a tehetségeket. Azt, hogy ezt kiválóan teszi, mi sem bizonyítja jobban, mint Zanócz Noel világbajnoki címe. Ráadásul az edzők képzésből is alaposan kiveszi a részét.

A motokrossz egy nagyon kemény sportág, mely nem abból áll, hogy a versenyző minden előzetes edzés nélkül felül a motorra és a rajttól a célig húzza a gázt. Nagyon keményen meg kell dolgozni azért, hogy valaki teljesíteni tudja a futamokat.

Kemény sport Komoly felkészülést kapnak a krosszozók, mielőtt elkezdődik a versenyidény.

– Ez egy gyorsasági, állóképességi sport, ami annyit jelent, hogy a mozdulatgyorsaságnak és a kitartásnak is óriási szerepe van – hangsúlyozta Németh Kornél. – Ezért nemcsak a motoros, hanem a szárazedzésnek is óriási szerepe van ebben a sportágban. November közepén kezdjük az alapozást, ami egészen a március eleji formába hozásig tart. A felkészülésünk leginkább az atlétákéhoz és az ökölvívókéhoz hasonlít. Ahogy haladunk előre az alapozásban, úgy szorul háttérbe a motorozás és kap nagyobb hangsúlyt az erőnlét, a formába hozás kezdetén pedig megfordul az arány, azaz többet ülnek motorra a versenyzőink, mint az alapozás kezdetén.

– Olyan edzést kapnak a gyerekek, mely révén sokkal kitartóbbak lesznek, jobban tűrik a monotóniát, kitolódik a fájdalomküszöbük és sokkal koncentráltabbak lesznek – emelte ki Németh Kornél. – S ezeket a dolgokat felnőttként is hasznosítani tudják és nemcsak a versenysportban, hanem a magánéletben is.

