Kiütötte a Balatoni Vasas a somogysárdi együttest

Az újonc Juta hazai pályán 2–0-ra győzte le a Marcalit a Somogy megyei labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában.

A bajnokság eddigi meglepetéscsapata a Segesd kikapott a Somogysárdtól, a hazaiak Patak Bálint révén még az 51. percben kiegyenlítettek, de Kuti Sándor találata eldöntötte a három bajnoki pont sorsát. Újabb nagy skalpot gyűjtött be az újonc Juta, Tóth Norbert vezetőedző együttese kettő–nullra győzte le a vendég marcali együttest. A Balatoni Vasas újra győzni tudott, s ezt a Somogyjád bánta, Vida András tanítványai gólzáporos mérkőzésen 8–0-ra múlták felül a sereghajtót. A mérkőzésen Mester Gellért három, a csereként pályára lépett Belényesi László pedig két találatig jutott. Az összecsapás után a jádiak nemrégiben kinevezett vezetőedzője, Korcsmár István, aki Gáspár Andrást váltotta a kispadon, lemondott.

Egy meglepő edzőváltásról is hírt kaptunk, úgy tudjuk már nem Bőzsöny János irányítja a kiváló teljesítményt nyújtó Balatonlellét. A lelleiek amúgy a remek játékerőt képviselő Nagybajomot látták vendégül, s végül a Balaton-parti együttes 2–1-es győzelmet aratott, így a vesztett pontokat tekintve ott van a tabella második helyén.

Érdekesség, hogy a tizedik játéknapon két játékos is mesterhármast rúgott. A már fentebb említett Mester Gellérten kívül, a toponári Németh Norbert is triplázott, s ezt a tabiak bánták. Ivusza Gábor is kitett magáért, ő kétszer vette be a Tab kapuját.

10. forduló eredményei

Segesd–Somogysárd 1–2 (0–1)

Segesd, 150 néző. V.: Posza.

Segesd: Hajdú L. – Kolló M. (László B. a 62. percben), Keresztény G., Horváth A. (Cser V. a 62. percben), Horváth M., Lakos M., Juhász D., Patak B., Ámon B., Csatlós D. (Csimnszi D. a 76. percben), Juhász D.. Vezetőedző: Bérdi József.

Somogysárd: Horváth N. – Páger B., Baranyai D., Kulcsár K., Kuti K., Nagy A., Kuti S. (Házi Á. az 58. percben), Zalivadnij P., Heinczinger K. (Marits I. az 58. percben), Orbán R., Kuti R. (Németh Á. a 73. percben). Vezetőedző: Weimann Gábor.

Gólszerzők: Patak B. az 51. percben, illetve Kuti K. a 22. percben, Kuti S. az 57. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Segesd–Somogysárd 2–3.

Juta–Marcali 2–0 (1–0)

Juta, 80 néző. V.: Benke P.

Juta: Vajda K. – Horváth M., Zentai A., Keresztes F., Barbarics A. (László T. az 59. percben), Lukács B., Vadas Z. (Tóth N. a 82. percben), Böjte P., Makai M., Kovács R., Tóth M. Vezetőedző: Tóth Norbert.

Marcali: Parragi O. – Gál B., Laki O., Varga B., Czobor D., Balogh B. (Somogyi V. a 61. percben), Szabó D., Graszl N., Bradics T., Laczkó D., Neubauer M. Vezetőedző: Kardos Ernő.

Gólszerzők: Vadas Z. a 45. percben (11-esből), Böjte P. az 58. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Juta–Marcali 1–12.

Csurgó–Kadarkút 1–4 (0–2)

Csurgó, 200 néző. V.: István.

Csurgó: Beke Bence – Beke Bálint, Bódis G., Markos P. (Huszka F. a 77. percben), Boros T. (Fábián L. a 67. percben), Holoda M., Kuti F. (Soós G. a 64. percben), Tóth Sz., Tóth D. (Dingó D. a 74. percben), Kiss M., Pákai G. Vezetőedző: Beke Lajos.

Kadarkút: Strublics J. – Iván D., Simon R., Iványi B. (Nemes P. az 59. percben), Kovács K. (Tollár J. a 74. percben), Ferenczi M. (Jakabfi M. a szünetben), Pandur Á. (Kovács G. a szünetben), Kampf R. (Balogh N. a 64. percben), Banicz B., Baán D. (Balogh Á. a szünetben), Németh D. Vezetőedző: Pandur Ádám.

Gólszerzők: Holoda M. az 52. percben, illetve Pandur Á. a 11. percben, Kampf R. a 17. percben, Balogh N. a 70. percben, Kovács G. a 79. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Kadarkút 1–1.

Balatoni Vasas–Somogyjád 8–0 (4–0)

Siófok, 50 néző. V.: Agócs Á.

Balatoni Vasas: Bagi B. (Privarics K. a 78. percben) – Kovács N. (Horváth A. az 59. percben), Abdulsalam S., Balogh T. (Unger P. a 38. percben), Mester G. (Belényesi L. az 52. percben), Derdák Sz. (Bene Á. a 70. percben), Oyedeji E., Lakatos B. (Schütz D. az 55. percben), Gosztonyi B., Buza B., Polgár B. Vezetőedző: Vida András.

Somogyjád: Tompa L. – Román P., Horváth R., Iványi Ö. (Varga D. a szünetben), Horváth F., Madeira-Lopes C., Szegi Á., Ferencz M., Lakatos R. Cser G. (Árbogászt A. a 39. percben), Szalai N. Vezetőedző: Korcsmár István.

Gólszerzők: Mester G. 3 (az 5., a 12. és a 28. percben), Abdulsalam S. a 26. percben, Polgár B. a 48. percben, Schütz D. a 77. percben, Belényesi L. 2 ( a 80. és a 84. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas–Somogyjád 7–0.

Balatonlelle–Nagybajom 2–1 (1–0)

Balatonlelle. V.: Böröczi.

Balatonlelle: Drávucz M. – Pap. M. (Kovács D. a szünetben), Balázs G., Hegedűs Gy., Hrabovszki Z., Körmendy K., Hidvégi G. (Buzsáki B. a szünetben), Fila G., Balogh B., Kiss K. (Szántó Zs. a 79. percben), Benke B.

Nagybajom: Horváth B. – Kolumbán K., Ács-Gergely G. (Ribarics R. a 86. percben), Tompa I. (Cséfalvay D. a 81. percben), Nemes Gy., Weimann R. (Balogh Cs. a 73. percben), Babai G. (Gergulás F. a 73. percben), Horváth P., Miskovics P., Pap-Tibol M. (Fodor T. a 69. percben), Vető Á. Vezetőedző: Horváth Péter.

Gólszerzők: Benke B. a 13. percben, Körmendy K. a 67. percben, illetve Ács-Gergely G. a 85. percben.

Tab–Toponár 3–5 (1–2)

Tab, 100 néző. V.: Knézics B.

Tab: Pápes M. – Naász B., Pretz G., Ladiszlai K. (Horváth J. a 81. percben), Réder F., Kiss G., Kispál P., Vida A. (Kleiber Z. a 67. p.), Tábori T. (Magas V. a 39. percben), Tábori B., Pete K. Vezetőedző: Ladiszlai Krisztián.

Toponár: Gelencsér Á. – Krénus Á., Németh N., Ivusza G., Baranyai D., Orsós V., Decsi R., Hárs M., Krakter D., Hornyák D., Gelencsér G. Vezetőedző: Ivusza Gábor.

Gólszerzők: Kispál P. a 20. percben, Magas V. a 86. percben, Horváth J. a 87. percben, illetve Ivusza G. 2 (az 6. és a 25. p.), Németh N. 3 (az 54., a 67. és a 82. p. – a másodikat 11-esből).

Az ifjúsági mérkőzésen: Tab–Toponár 0–13.

A Hetes–Balatonkeresztúr összecsapás elmaradt, november tizennegyedikén délután fél kettőre halasztották.

Így folytatják

A hétvégén (szombaton és vasárnap) a tizenegyedik fordulóval folytatódik a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, a mérkőzések egységesen 14.30 órakor kezdődnek.

Szombat: Kadarkút–Balatonlelle, Nagybajom–Hetes, Marcali–Tab.

Vasárnap: Balatonkeresztúr–Segesd, Somogysárd–Juta, Toponár–Balatoni Vasas, Somogyjád–Csurgó.

Mesterlövészek Kuti Krisztián és Benke Bálint is betalált a 10. fordulóban.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kuti Krisztián (Somogysárd) 10 gól, 2. Benke Bálint (Balatonlelle) 9 gól, 3. Orsós Viktor Márk (Toponár) 7 gól, 4. Gergulás Ferenc (Nagybajom) és Juhász Dávid (Segesd) 6-6 gól, 6. Holoda Martin (Csurgó), Kovács Krisztián (Kadarkút), Kuti Richárd (Somogysárd) és Németh Krisztián (Balatoni Vasas) 5-5 gól.

Megyei I. osztály, az állás

1. Balatonkeresztúr 9 8 0 1 29–6 24

2. Kadarkút 10 8 0 2 25–11 24

3. Somogysárd 10 7 0 3 27–20 21

4. Balatonlelle 7 5 1 1 31–8 16

5. Toponár 8 5 1 2 28–17 16

6. Juta 10 4 3 3 11–10 15

7. Nagybajom 8 4 1 3 20–10 13

8. Hetes 8 4 1 3 16–17 13

9. Balatoni Vasas 10 3 2 5 19–13 11

10. Marcali 9 3 2 4 14–19 11

11. Segesd 9 3 1 5 14–16 10

12. Tab 10 1 2 7 11–25 5

13. Csurgó 10 1 1 8 10–46 4

14. Somogyjád 10 0 1 9 9–46 1