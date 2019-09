Kiütötte a kaposváriakat a veretlen Eger

A ZF Eger otthonában ugrottak vízbe a Kaposvári VK pólósai az E.ON férfi vízilabda OB I. B csoportjának harmadik fordulójában. A somogyiaknak ezúttal nem jött össze a tisztes helytállás a jó erőkből álló hevesiek ellen.

Az eddig még veretlen ZF Eger ellen folytatta a bajnoki küzdelmeket a Kaposvári VK együttese. A hazaiak eddig egy döntetlennel és egy győzelemmel, míg a somogyiak két vereséggel a hátuk mögött várták ezt a találkozót. A somogyiak kerete jelentősen átalakult az előző szezonhoz képest, hiszen nyolc játékos is érkezett, köztük Biros Barnabás és Csiszár Boldizsár Egerből. Ők mindketten kezdőként kaptak lehetőséget, míg a másik oldalon az előző szezonban még Kaposváron pólózó Sántavy Máté és Krémer Balázs is tagja volt az egriek meccskeretének. Előbbi egy gólt szerzett, míg utóbbi nem szállt be a mérkőzésbe.

Az első negyed elejét a Kaposvár kezdte jobban, hiszen Nikola Giga akciógóljával megszerezte a vezetést. A folytatásban azonban már érvényesült a papírforma, hiszen az első játékrész végére hárommal vezettek a hazaiak. A második etapban fokozatosan növelte előnyét a LEN-Euró Kupában is menetelő Eger, s a fordulásra igen tetemes, hétgólos előnyt szedett össze.

A harmadik játékrész sem alakult túl jól kaposvári szempontból, hiszen egészen tizenegy gólosra kúszott fel az egri előny. Az utolsó felvonásra viszont kicsit kiengedtek a hazaiak, ezt pedig sikerült kihasználniuk ifjabb Berta Józseféknek, de a tizenegygólos hátrányukat nem tudták lefaragni.

ZF Eger–Kaposvári VK 17–6 (4–1, 5–1, 5–1, 3–3)

Eger, Bistkey Aladár Uszoda, 250 néző. Vezette: Fodor R., Vogel G.

ZF Eger: Kardos – Lukács D., Rasovic (2), Sánta D. (1), Gyárfás T., Vlachopoulos, Baksa (3). Csere: Csacsovszky E. (2), Magyar M. (2), Decker Á. (2), Murisic (3), Kürti (1), Sántavy (1). Vezetőedző: Dabrowski Norbert.

Kaposvári VK: Csiszár B. – Paunovic, Kovács O., Giga (1), Vindisch, Aksentijevic (1), Biros B. (2). Csere: ifj. Berta (2), Németh L., Baj, Dobos D., Mijic, Juhász-Szelei. Vezetőedző: Surányi László.

Gól emberelőnyből: 9/5, illetve 10/2.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 2/2.