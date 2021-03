Kiütötte a Lelle a Vasast a Balaton-parti rangadón

Két mérkőzés is elmaradt a kialakult helyzet miatt a Somogy megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában, melyben a Toponár magabiztosan nyert a Segesd otthonában.

A kialakult helyzet alaposan átírta a Somogy megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság programját is. Már a tavaszi első fordulóban is elmaradt két mérkőzés, nevezetesen a Kadarkút–Juta és a Toponár Hetes összecsapást sem tudták megrendezni. Ezen a játéknapon pedig a Hetes–Tab találkozót kellett elhalasztani, mert a vendégeknél több játékos megbetegedett, s egy közülük igazoltan elkapta a koronavírust. A Juta–Somogyjád összecsapáson sem indulhatott útjára a labda a járvány miatt, s ahogy már előbb említettük, a hazaiak az első fordulóban sem tudtak játszani. Még van olyan meccs, mely még őszről maradt el, így nagy kérdés, mikor tudják pótolni a mérkőzéseket.

A játéknapon a toponáriak a Segesd otthonába látogattak, s Ivusza Gáborék három gólt lőve el is hozták mind a három bajnoki pontot. A Marcali pedig az utolsó előtti Csurgóhoz utazott, s a (játékos)edző, Kardos Ernő korai, ötödik percben szerzett találatával meg is szerezték a vezetést. Bradics Tamás duplázta meg a vendégek előnyét, s erre jött Holoda Martin szépítése, de még az első félidőben Graszl Norbert is betalált, így 3–1-es marcali vezetéssel vonulhattak pihenőre a felek. A fordulás után a csereként pályára lépett, mindössze tizenhét esztendős Bojtor Norbert is bevette Beke Bence kapuját, így 4–1-re diadalmaskodtak a vizitálók.

Balatoni rangadót rendeztek Lellén, ahol a bajnoki címre is esélyes hazaiak a Vasast látták vendégül. Keszei Ferenc mester egylete már a második percben megszerezte a vezetést, s ezt a találatot még zsinórban hét követte, azaz 8–0-ra nyertek a vendéglátók. Meglepetésekkel is szolgált a forduló, miután a listavezető saját pályán kikapott a Nagybajomtól. A győztes gólt Vető Ákos a 93. percben lőtte be. A Kadarkút a mindenkire veszélyes Somogysárd otthonában lépett pályára, s bár az első félidőben még 1–1 volt az állás a fordulás után Weimann Gábor vezetőedző tanítványai kétszer is betaláltak és végül megérdemelt győzelmet arattak.

A 15. forduló eredményei

Segesd–Toponár 1–3 (0–2)

Segesd, zárt kapuk mögött. V.: Erdelecz.

Segesd: Imrei R. – Horváth A. (Balogh B. a 75. percben), Lakosa M., Gerlecz B., Juhász Dezső, Patak B., Ámon B., (Cziráki M. a 14. percben), Csatlós D., Cser V., Csimszi D., Juhász Dávid. Vezetőedző: Bérdi József.

Toponár: Czebei Á. – Albrecht B., Krénusz Á., Németh N., Ivusza G., Baranyai D., Orsós V. (Kovács P. az 54. percben), Decsi R., Ivusza T., Miklós D., Gelencsér G. Vezetőedző: Ivusza Gábor.

Gólszerzők: Orsós V. a 27. percben, Németh N. 2 (a 33. percben – 11-esből és a 65. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Segesd–Toponár 0–6.

Csurgó–Marcali 1–4 (1–3)

Csurgó, zárt kapuk mögött. V.: Nagy J.

Csurgó: Beke Bence – Beke Bálint, Soós G., Györgyfalvi K. (Dingó D. a 73. percben), Bódis G., Markos P., Boros T., Holoda M., Fábián L., Pákai G., Kiss M. Vezetőedző: Beke Lajos.

Marcali: Harcz B. – Androsics A., Szalai N., Kardos E., Graszl N., Czobor D. (Balogh B. a 78. percben), Bradics T. (Bojtor B. a 80. percben), Gál B., Korona M. (Somogyi V. a szünetben), Szabó D., Szegi Á. (Bojtor N. az 59. percben). Vezetőedző: Kardos Ernő.

Holoda M. a 33. percben, illetve Kardos E. az 5. percben, Bradics T. a 14. percben, Graszl N. a 40. percben, Bojtor N. a 75. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Marcali 0–9.

Balatonlelle–Balatoni Vasas 8–0 (2–0)

Balatonlelle, zárt kapuk mögött. V.: Balikó.

Balatonlelle: Bogdán Á. (Posza Zs. a 78. percben) – Szi P., Laczkó D. (Kis T. a 73. percben), Hegedűs Gy., Hrabovszki Z., Körmendy K., Balogh B., Kovács D. (Buzsáki B. a szünetben), Benke B. (Zrínyi M. a 65. percben), Neubauer M. (Jáger R. a 78. percben), Párkányi Zs. (Fila G. az 57. percben). Vezetőedző: Keszei Ferenc.

Balatoni Vasas: Bagi B. – Polgár B. (Ábrahám B. a 69. percben), Gosztonyi B. (Lakatos B. a 73. percben), Török D. (Bene Á. a szünetben), Mester G. (Abdulsalam S. a 60. percben), Oyedeji E., Agulanna M., Kovács N., Schütz D., Unger P. (Hutvágner Sz. az 57. percben), Sarkanti M. (Renczes B. a 73. percben). Vezetőedző: Vida András.

Gólszerzők: Szi P. a 2. percben, Hrabovszki Z. 3 (a 40. percben, az 55. percben és a 81. percben), Balogh B. az 50. percben, Benke B. 2 (az 52. percben és az 57. percben), Fila G. a 68. percben.

Somogysárd–Kadarkút 3–1 (1–1)

Somogysárd, zárt kapuk mögött. V.: Hegyi A.

Somogysárd SE: Horváth N. – Páger B., Ágoston M. (Páger D. a 65. percben), Baranyai D., Kulcsár K., Kuti R. (Németh Á. a 81. percben), Kuti K., Ato, Zalivadnij P., Orbán R., Házi Á. Vezetőedző: Weimann Gábor.

Kadarkút: Strublics J. – Iván D., Simon R., Kovács K., Vodicska B., Ferenczi M., Nemes P. (Tollár J. a 75. percben), Balogh Á. (Jakabfi M. a szünetben), Kampf R. (Balogh N. a 82. percben), Banicz B., Németh D. Vezetőedző: Pandur Ádám.

Gólszerzők: Zalivadnij P. a 2. percben, Kuti K. a 72. percben, Kuti R. a 77. percben, illetve Iván D. a 30. percben – 11-esből.

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Kadarkút 2–1.

Balatonkeresztúr–Nagybajom 2–3 (1–2)

Balatonkeresztúr, zárt kapuk mögött. V.: Agócs.

Balatonkeresztúr: Oswald D. – Olti A. (Gyenis R. a 76. percben), Bartha M., Horváth M., Gelencsér M., Páli N., Slezák B. (Bogdán T. a 67. percben), Nagy Sz., Kozma M., Horváth D., Kovács K. Vezetőedző: Páli Norbert.

Nagybajom: Horváth B. – Fodor T., Kolumbán E., Ács-Gergely G. (Nemes Gy. a 80. percben), Tompa I., Babai G., Horváth P., Miskovics P., pap-Tibol M., Vető Á., Balogh Cs. Vezetőedző: Horváth Péter.

Gólszerzők: Horváth M. a 20. percben, Páli N. a 91. percben, illetve Babai G. a 4. percben, Fodor T. a 27. percben, Vető Á. a 93. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatonkeresztúr SK–Nagybajom 0–1.

Mesterlövészek Az élcsoport: 1. Benke Bálint (Balatonlelle), Németh Norbert (Toponár) és Orsós Viktor (Toponár) 12 gól, 4. Horváth Milán (Balatonkeresztúr) és Kuti Krisztián (Somogysárd) 11-11 gól, 6. Juhász Dávid (Segesd) és Körmendy Kevin (Balatonlelle) 10-10 gól, 8. Gergulás Ferenc (Nagybajom) és Ivusza Gábor (Toponár) 9-9 gól, 10. Holoda Martin (Csurgó), Decsi Richárd (Toponár) és Kovács Krisztián (Kadarkút) 8-8 gól.

Megyei I. osztály, az állás