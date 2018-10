Kobetic vezényletével nyert a Siófok

Elhozta a két pontot a Siófok Kisvárdáról, ez volt az utóbbiak első hazai veresége a bajnokságban.

Nem volt kiharcolni, a házigazdák tapadtak Kobeticékre, ám azok ezúttal nem engedték ki a kezükből a sikert. A találkozó eleje nem sikerült túl jól, hisz hárommal mentek a várdaiak (5-2), a balatoniak a tizenharmadik percben érték utol ellenfelüket és vették át a vezetést Elghaoui találatával (5-6). A folytatásban Kobeticék akarata érvényesült, igaz a házigazdák többször is egyenlíteni tudtak, ám vezetni már egyszer sem. Utoljára döntetlen a harmincnegyedik percben mutatott az eredményjelző (14-14), amikor egy 4-0-s sorozattal, Kobetic és Geiger találataival eloszlatták a hazai reményeket a somogyiak. A hátralévő időben két találnál közelebb egyszer sem jutott a Kisvárda!

A balatoniak védekezése ezúttal is jó volt, mindkét félidőben tizenegy találatot engedélyeztek, úgy hogy a második félidőben ebből három is hetesből esett. A szünet után az első félidőben három gólt szerző Hakunova például már nem is tudott eredményes lenni, ami szintén kellett a két ponthoz. Jól állták tehát a sarat hátul Solbergék, így támadásban a több hiba is belefért, bizony ezúttal is akadtak kimaradt lehetőségek, ziccerek szép számmal. Kobetic viszont ezúttal is remekelt, az első félidőben hat, a fordulás után öt találatot jegyzett, ráadásul ezek mindig nagyon fontos pillanatokban érkeztek. Ki kell emelni Geigert is, akinek beállása nagy lendületet hozott, neki szintén nagy szerepe volt a sikerben.

Kisvárda Master Good–Siófok KC 22–27 (11–13) Kisvárda, Városi Sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Bonigert, Oláh. Kisvárda: Pásztor B. – Orbán A. 1., Dragut 3, Radojevic 9(4), Milovanovic-Litre 1, Hakunova 3, Avgyekova 1. Csere: Kordowieczka (kapus), Klikovac, Guialo 3, Morena, Milosevic, Benko 1, Rebicova. Edző: Vlatko Donovic. SKC: Solberg – Böhme 1, Gonzalez, Nze Minko 5(1), Jezic 1, Kobetic 11(2), Aoustin 3. Csere: Dedu (kapus), Elghaoui 1, Drabik, Khmyrova 1, Geiger 4. Edző: Tor Odvar Moen. Kiállítások: (6), illetve (4) perc. Hétméteresek: 4/4(1/1), illetve (2/2). Keszthelyi Zoltán