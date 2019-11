Komoly erőpróba vár a Siófokra, a bajnoki címre hajtó MTK otthonában

A listavezető MTK otthonában kell helyt állnia az öt nyeretlen bajnoki után legutóbb újra győzni tudó, a tabellán ötödik BFC Siófok vasárnap, 17 órakor.

Finoman szólva is nehéz feladat előtt a balatoniak, hisz a kék-fehérek egymás utáni nyolc (!) megnyert bajnokival a hátuk mögött fogadják őket! Legutóbb Gyirmótról hozták el a három pontot két U21 válogatottal, Palincsárral és Varjuval, illetve a 19 éves Mezeivel a kezdőben, az utolsó tíz percet emberhátrányban játszva. A házigazdák hatmeccses győzelmi szériájának a kiállított Baki vetett véget, aki a somogyiak ellen nem játszhat. Baki úgy került a csapatba Gyirmóton, hogy Pintér tíz perccel a kezdés előtt megsérült, Michael Boris edző szerint az utóbbi esete is jól mutatja, hogy aki pályára lép, lehetőséget kap, az hozzáteszi a magáét a sikerhez. Ez szerinte ennek a nyolc meccs óta tartó sikerszériának a titka.

A fővárosiak remek támadójátékkal bírnak, övék messze a legtöbb találat a másodosztályban! Lencse a házi gólkirály héttel, aki remek formát mutat, hisz a legutóbbi öt bajnokiból négyen is betalált! Különösen a második félidejük erős a kékeknek; az utóbbi négy bajnoki (Vác, Budafok, Haladás, Gyirmót) mindegyikét ebben a játékrészben nyerték meg, az utolsó 17 percben öt gólt szerezve.

Végig koncentráltnak kell lenniük Gál István tanítványainak, akik közül már néhányan javuló formát mutatnak a mélypontnak számító tiszakécskei vesztes bajnoki óta. Az „edzőbuktató”, Spisljak lemondásához vezető hatgólos, Nyíregyháza elleni bajnoki után ez a fővárosi igazi értékmérő lesz. Akik – remélhetőleg a formájuk alapján – lehetőséget kapnak Gál István edzőtől, azoknak tudásuk legjavát kell nyújtaniuk a jó eredményhez és a hibák számát is csökkenteni kell ezúttal, hisz elég csak arra gondolni, hogy a Vasas pályán két rúgott gól is kevés volt a sikerhez emberelőnyben játszva. Kell a jó védekezés a Hidegkúti stadionban, ahol Hutvágnerék megmutathatják miért is övék a második legkevesebb kapott gól a bajnokságban.