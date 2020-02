Kontrákra játszanak majd a csurgóiak

A hétvégén a 17. fordulóval folytatódik az ADAMA Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság, mi a Csurgó–Kadarkút összecsapásra fókuszálunk.

A 17. forduló párosítása

Csurgó–Kadarkút

Senki sem távozott a hazaiaktól, viszont egy játékos érkezett, Kiss Máté, aki Nagyatádról tette át székhelyét Csurgóra.

– Hasonló játékot várok, mint a Nagyatád ellen, de jobb eredménnyel – mondta Beke Lajos, a Csurgó vezetőedzője. – A felkészülésünkhöz képest, ami gyatrán sikerült, ugyanis jó teljesítményt nyújtottunk az atádiak ellen, különösen a csapat hozzáállásával voltam elégedett.

Adódik a kérdés, mi lehet a nyerő taktika az éllovas ellen? – Biztos védekezésből próbálunk majd gyors kontrákat vezetni, ez lehet a megoldás a Kadarkút ellen – felelte Beke Lajos.

Volt változás a vendégek játékoskeretében a téli szünetben, hiszen egy játékos elment, kettő pedig jött. – Mayer Milán az NB III.-as Balatonlellére igazolt, óriási előrelépés ez neki és természetesen további sok sikert kívánunk neki – hangsúlyozta Pandur Ádám, a Kadarkút vezetőedzője. – Érkezett Banicz Benjamin Barcsról és Kulcsár Kristóf Dombóvárról.

Papíron egy könnyebb ellenféllel csapnak össze, ám a körülmények egyértelműen a csurgóiakat segítik. – Minden mérkőzés nehéz, ráadásul mivel mi vezetjük a tabellát, így mindenki kettőzött erővel készül ellenünk, sőt a pálya talaja sem a legjobb, s ez is a csurgóiakat segíti. De amíg én vagyok a Kadarkút edzője, addig mindig támadni fogunk, még akkor is, ha néha egy kicsit alkalmazkodni kell a körülményekhez.

Pandur Ádám egy örömteli hírről is beszámolt, hiszen hamarosan elkészül a pályájuk, így már csak rövid ideig kényszerülnek albérletbe. – A március 22-ei, Hetes elleni rangadót már hazai környezetben játszhatjuk le – tette hozzá. – Azért is tettük át a találkozót vasárnapra, hogy minél több néző ki tudjon látogatni a megszépült otthonunkba.

Marcali–Nagybajom

A téli szünetben az amúgy is kiváló keretét tovább erősítette a hazai csapat, mely az élmezőnyhöz tartozó Nagybajomot fogadja. Hiába van nagy különbség a két együttes között a tabellán, nem jelentene meglepetést, ha a marcaliak otthon tartanák mind a három bajnoki pontot. Persze, ehhez Horváth Péteréknek is lesz egy-két szavuk, hiszen a vendégek is komoly játékerőt képviselnek.

Toponár–Nagyatád

A tavaszi első fordulóban nagy tartásról tett tanúbizonyságot a Toponár, hiszen kétgólos hátrányból állt fel a Nagybajom otthonában, s bár a végén kikaptak Ivusza Gábor tanítványai, erőt meríthettek a meccsből. Ellenfelük, a Nagyatád szinte minden bajnoki kiírásnak esélyesként vág neki, s erre nemcsak a játékoskeretük, hanem a vezetőedzőjük, Keszei Ferenc is garancia.

Hetes–Balatoni Vasas

A hetesiek ott vannak a második helyen, míg a vendégek az ötödik pozíciót foglalják el. A papírforma hazai sikert ígér, de a balatoniak bárki ellen képesek a bravúrra.

Magyaregres–Barcs

Biztos középcsapat a Magyaregres, a Barcs pedig a bent maradásért harcol, egybehangzó vélemények szerint a dél-somogyiak sokkal többre képesek annál, mint ahol jelenleg a tabellán állnak.

Somogysárd–Tab

A tizedik a nyolcadik ellen, azaz hamisítatlan középházi rangadót rendeznek Somogysárdon, ahol bármi előfordulhat, s őt annak az ellenkezője is.

Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő–Segesd

Országos egyes, azaz nagy meglepetés lenne, ha Segesd akár egyetlen pontot is el tudna hozni a balatonkeresztúriak otthonából.

A Somogyjád szabadnapos lesz.