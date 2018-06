Közel a visszatérés – Szvoboda Bence újra motoron

Még az április végén rendezett németországi ADAC MX Masters versenyen sérült meg a kaposvári motokrosszos Szvoboda Bence, miután kétszer is elesett, eltört a csuklója. Pedig a sportoló kiválóan kezdte a szezont.

– Már a rehabilitáció végén járok, szerencsém volt, hogy a sajkacsontnak nem esett baja, mert akkor talán az egész évet eldobhattam volna – nyilatkozta a Sonline.hu-nak Szvoboda Bence. – Két hónap maradt ki a versenyzésből, nem akarom elkapkodni visszatérést. Korábban nem voltam ennyire türelmes, és megittam a levét…

A sérülés ellenére sem maradt tétlen a kaposvári motokrosszos. – A kardióedzésekhez a legkevésbé van szükség a kézre, így sokat futottam, és spinningeltem – mondta Szvoboda Bence, aki az idén már a királykategóriában, az MX1-ben méreti meg magát. – Az elmúlt hetekben pedig fájdalom nélkül tudtam csinálni a motokrosszhoz szükséges kiegészítő feladatokat, úgy mint funkcionális erősítés, biciklizés, szóval, ha lehet azt mondani ebben a helyzetben, akkor még jól is jártam. Voltak már súlyosabb sérüléseim, melyek teljesen meggátolták az edzéseket. Úgy azért nehezebb visszaszerezni a formát, ha egy lábsérülés miatt futni sem vagy képes.

Szvoboda Bence már motorra is ülhetett, de csak fokozatos terhelés mellett. Eleinte csak tíz percet tudott teljesíteni, idő kell még ahhoz, hogy visszaszokjon a szervezete a versenyzéshez. A megméretéseken ugyanis 35 percet motoroznak maximális pulzuson, ráadásul kétszer. Elmondása szerint kezdi újra „otthon érezni” magát a nyeregben és a lehető legjobb formában szeretne visszatérni.

Erre azonban, ha nem is túl sokat de, még várni kell. – Júliusban már újra ott leszek a mezőnyben – mondta Szvoboda Bence. – Szeptember végéig alig lesz üres hétvégém. Németország és Csehország a fő bajnokságom, de indulni szeretnék az idén még Ausztriában és Szlovákiában is. Ez a sérülés az Európa- és a világbajnoki terveknek sajnos betett. Szeptemberig nem lesz futam a magyar pontvadászatban, így a hátralévő két hazai bajnokin is ott leszek.

S hogy miként írta át Szvoboda Bence céljait a kényszerpihenő? – Egy sérülés után sohasem ott folytatod, ahol abbahagytad – emelte ki Szvoboda Bence. – Ezt mentálisan a legnehezebb feldolgozni. Az egész telet átdolgoztam heti hat edzéssel, hogy a legjobb formámat hozzam az idén. A két hónapos kihagyással – kis túlzással – kezdhetem elölről a munkát. A motoron ható erőkhöz, és a versenykörülményekhez a legnehezebb ilyenkor visszaszokni. Az ellenfeleim folyamatosan edzésben voltak, versenyeztek, fejlődtek, míg én a sérülésből gyógyultam. El kell fogadnom, hogy idő kell, míg visszarázódom. A bajnoki esélyeim sajnos Csehországban és Magyarországon is elúsztak, így arra törekszem, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el azokon a versenyeken, amelyeken elindulok.