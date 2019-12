Közel álltak a kaposváriak a bravúros pontszerzéshez a Fradi ellen

A címvédő Ferencvárost fogadta a Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. 14. fordulójában. A somogyi zöld-fehérek bátran futballoztak, két gólt is lőttek, de újabb vereséget szenvedtek.

Meglepetésre készültek a kaposváriak az Európa-ligában is menetelő Ferencváros ellen, amely nem mondhatja el magáról, hogy győzni jár a somogyi megyeszékhelyre, hiszen legutóbb 1977-ben nyert utoljára a cukorgyári gödörben. Az azóta eltelt években tíz mérkőzést vívott egymással a két együttes Kaposváron, s ezeken rendre pontot szerzett a Rákóczi, s ezt a sorozatát ezúttal is szerette volna folytatni. Ennek megfelelően bátran futballoztak a hazaiak, sőt gyorsan meg is szerezték a vezetést: Csiki Norbert ment el a jobb szélen, majd középre adása levágódott Botka Endréről, de pont így lett jó Ádám Martinnak, aki egyet igazított, majd kilőtte a jobb alsót. A Fradinak azonban szinte azonnal megvolt a válasza: Olesandr Zubkov ívelt a védők mögé belépő Isael lábára, aki egy átvétel után lőtt a hálóba.

A gyors gólváltás után leült a mérkőzés, a Fradi pórbált dominálni, míg a Rákóczi kontrázni. Utóbbi kis híján újabb gólt eredményezett, hiszen Beliczky Gergő egy bátran cselezte be magát a tizenhatoson belülre, de kisodródott, így Gróf Dávid védeni tudott. Ráadásul ebből indultak a vendégek, jelesül Nguen Tokmac, aki egy szóló után a bal kapufát találta el. Egy perc múlva viszont a kapufa sem mentette meg a góltól a kaposváriakat, Isael jobboldali szabadrúgása után, amely több pattanás után, szerencsével került a hálóba. A szünet előtt tovább növelhette volna előnyét a Fradi, de Slakta Balázs óriási bravúrral, lábbal hárította Oleksandr Zubkor közeli lövését.

A második félidő elején a Rákóczi átvette a meccs irányítását, s védekezésre kényszerítette az Európa-ligában is érdekelt Ferencvárost, majd egy csodálatos góllal ki is egyenlített. Egy felívelt labdát Ádám Martin fejelt le Csiki Norbert elé, aki felpörgette magának, majd tizenhat méterről a kapuba bombázott, megszerezve ezzel első találatát a Rákóczinál. A hajrában sokkal több helyzetet alakított ki a listavezető FTC, amely Boli révén ismét átvette a vezetést, melyet már nem is engedett ki a kezéből. A kaposváriak bár végig küzdöttek, s pariban voltak a sokkal erősebb Fradival, de ezúttal sem tudtak pontot szerezni.

Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC 2–3 (1–2)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 4115 néző. V.: Bogár G. (Theodoros, Varga Zs.).

Kaposvári Rákóczi FC: Slakta – Vachtler, Nagy T., Fodor M., Hadaró – Nagy J., Yakymiv (Nagy K., 62. p.) – Nagy R. (Balázs Zs., 79. p.), Beliczky (Zsiga, 79. p.), Csiki – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Ferencvárosi TC: Gróf – Lovrencsics, Blazic, Botka (Frimpong, 77. p.), Heister – Ihnatenko, Kharatin – Zubkov, Isael, Tokmac (Sigér D., 79. p.) – Boli (Sihnjevich, 88. p.). Vezetőedző: Sergii Rebrov.

Gólszerzők: Ádám M. (11. p.), Csiki (64. p.), illetve Isael (13 és a 32. p.), Boli (75. p.).

Sárga lap: Nagy K. (75. p.), Vachtler (86. p.), illetve Heister (24. p.), Zubkov (67. p.), Kharatin (71. p.).