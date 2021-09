Közel kétórás mérkőzést játszottak a szlovénokkal

Két perc híján kétórás összecsapás végén szenvedett 3–2-es vereséget az 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabdacsapata a szlovén bajnok és Bajnokok Ligája-induló Calcit Volley együttesétől a Kaposvár Arénában rendezett nemzetközi felkészülési torna utolsó mérkőzésén.

A kaposvári lányok az OK Maribor, az MTK és az UTE elleni győzelemnek köszönhetően az első helyért léptek pályára vasárnap este a neves szlovén együttes, a Calcit Volley ellen. Az első és a második játszmában jobbak voltak a vendégek, a folytatás viszont már a házigazdáról szólt. A Diamant a harmadik szettben tizenkilenc, a negyedikben pedig tizennyolc pontot engedélyezett ellenfelének, így az ötödik, rövidített játékrészre maradt a döntés. A kilátogató nézők ezekben a percekben is jól szórakozhattak, és a kaposváriak 7–12-ről ugyan még fel tudtak zárkózni, de a végén a tapasztaltabb, kiváló játékerőt képviselő Calcit Volley játékosai örülhettek a minimális sikernek. Az emlékezetes összecsapás 118 percig tartott.

A Diamant csapatából a tizennyolc pontig jutott átló, Szedmák Réka kapott különdíjat, a szlovén gárda legjobbjának pedig a feladó Eva Pavlovicot választották meg. A Diamant-lányok teljesítménye elismerésre méltó, hiszen a Bajnokok Ligájában és a Közép-európai Ligában is érdekelt szlovén bajnokkal játszottak egy ki-ki meccset, és a Calcit alakulatában a legjobb szlovén játékosok mellett egy gambiai szélősütő, valamint egy kanadai center is feltűnt a pályán. Vezetőedzőjük pedig egyben a szlovén válogatott szövetségi kapitányi tisztét is betölti.

A lányok ezzel a második helyen zárták a háromnapos, öt csapatot felvonultató 1. MCM-Diamant Kupát. A torna harmadik helyét a szlovén OK Maribor szerezte meg, a negyedik helyen pedig az MTK Budapest alakulatát 2–1 arányban felülmúló UTE végzett. A kaposváriakra a hétvégén újabb erőfelmérő vár, Grbacék a fővárosban, az MTK otthonában játszanak újabb előkészületi találkozót.

– Büszke vagyok a játékosokra, hiszen 0–2-ről felálltak, ugyanakkor maradt bennem hiányérzet is – mondta a lefújás után Vincent Lacombe, a somogyi együttes vezetőedzője. – Örülök annak, hogy az extraligás vetélytársainkat sikerült megverni ezen a hétvégén, és az is kiderült, hogy min kell még javítani a bajnokság kezdetéig

1. MCM-Diamant Kaposvár–Calcit Volley (szlovén) 2–3 (–22, –21, 19, 18, –13)

Kaposvár Aréna, 250 néző.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Szedmák (18), Schwabe (16), Lemmens (9), Grbac (6), Bashnakova (10), Wirth (4). Csere: Szpin (liberó), Budai, Matics 5. Vezetőedző: Vincent Lacombe. Másodedzők: Mathieu Bord és Nagy Fanni.

Calcit Volley: Charuk (14), Pavlovic (5), Radiskovic (11), Mihevc (4), Kostic (12), Boisa (16). Csere: Spoljaric, Janezic (liberók), Javornik (-), Siftar (1), Lenart (-), Fatoumatta (13), Cizman 1. Vezetőedző: Gregor Rozman.

1. MCM-Diamant Kaposvár–UTE 2–1 (15, 20, –20)

Kaposvár Aréna, 200 néző.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Schwabe (13), Lemmens (3), Grbac (2), Matics (18), Wirth (6), Szedmák (6). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Warmbir (-), Honfi K. (-), Budai (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Másodedzők: Mathieu Bord és Nagy Fanni.

UTE: Szabó L. (2), Szatmári J. (4), Petőváry (7), Krasteva (12), Gyimes (13), Bagyinka (3). Csere: Karabasheva, Dömsödi (liberók), Atanasova (3). Vezetőedző: Horváth András. Másodedző: Valics György.

1. MCM-Diamant Kaposvár–OK Branik Maribor (szlovén) 3–0 (21, 20, 10)

1. MCM-Diamant Kaposvár: Schwabe (9), Lemmens (7), A. Grbac (6), Bashnakova (4), With A. (6), Szedmák (13). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Matics (6), Budai V. (-), Wambir K. (-), Honfi K. (-). Vezetőedző: Vincent Lacombe. Másodedzők: Mathieu Bord és Nagy Fanni.

OK Branik Maribor: Augustinovic (-), Klanjscek (8), Bracko (6), Galic (3), Lorber Fijok (4), M. Grbac (4). Csere Cikac (libero), Ramic (8), Winkler (1). Vezetőedző: Bruno Najdic. Másodedző: Matiaz Hafler.

1. MCM-Diamant Kaposvár–MTK Budapest 3–0 (15, 15, 15)

1. MCM-Diamant Kaposvár: Schwabe (5), Lemmens (9), Grbac (3), Bashnakova (9), Wirth (5), Szedmák (9). Csere: Szpin (libero), Matics (4), Budai V. (2), Tóth J. (1). Vezetőedző: Vincent Lacombe.

MTK Budapest: Tatár (1), Kilyénfalvi (6), Windisch (9), Sziládi (9), Tettamanti (-), Berkó (3). Csere: Szalai A. (libero), Boskó (-), Borsos (3), Speathling (-). Vezetőedző: Leiszt Máté.