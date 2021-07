Közel öt év után távozott a szélső védő

A harmadik védő igazolt a Kaposvári Rákóczi FC csapatától a Kolorcity Kazincbarcika SC együtteséhez, ezúttal Nagy János Patrik hagyta el a somogyi zöld-fehéreket.

Lassan összeáll a Rákóci védelme Kazincbarcikán, ugyanis Dvorschák Gábor és Ur László után Nagy János Patrik is az észak-magyarországi csapatot választotta. A jobb oldalon bevethető Nagy János Patrik Újpesten nevelkedett, ahol az élvonalban is bemutatkozhatott, majd előbb Siófokra utána pedig Kaposvárra szerződött. A Rákócziban az NB III. Nyugati csoportjában mutatkozott be még a 2016/2017-es szezon második felében. A jelenleg 28 éves játékos rögtön alapemberré vált a somogyi megyeszékhelyen, s oroszlánrésze volt abban, hogy a csapat előbb a harmadik, majd a második ligából is feljutott. A legemlékezetesebb mérkőzése talán a Soroksár elleni hazai győzelem volt, amikor is a város az NB I.-be jutást ünnepelte, ő pedig két góllal vette ki a részét 3–1-es, fieszta hangulatú győzelemből. Az élvonalban, valamint az előző szezonban is meghatározó játékosa volt a Rákóczinak, amely végül kiesett a harmadik osztályba, ahová a védő már nem tart a csapattal, s inkább a szintén NB III.-es Kazincbarcikához igazolt. Nagy János összesen 146 tétmérkőzésen lépett pályára zöld-fehérben, s védő létére nyolc gólt is szerzett ezeken a találkozókon.