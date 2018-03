Középpontban a Tab–Kadarkút ütközet

A 20. fordulót rendezik a hétvégén az ADAMA megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban; három mérkőzés lesz szombaton, öt pedig vasárnap. Mi a Tab–Kadarkút ütközetre fókuszálunk.

A 20. forduló párosítása

Vasárnap – 15 óra:

Tab–Kadarkút

A sereghajtó tabiak legutóbb pontosan térhettek haza Somogysárdról. A hétvégén egy másik újonc egylettel, a Kadarkúttal találkoznak – ezúttal hazai pályán –, s gyaníthatóan ugyanazzal a csapattal veszik fel a harcot, amely legutóbb a sárdiak ellen szerepelt.

– Egyetlen maródi játékosunk van csak: Nádori Martin bajlódik húzódással, aki ezért az utolsó őszi meccseinket is kénytelen volt kihagyni – mondta Gombér György, a házigazda Tab elnöke. – A vezető hármas – azaz a Balatoni Vasas, a Nagyatád és a Balatonlelle – kiemelkedik, s ennek megfelelően el is léptek a mezőnytől. A többi csapat viszont közel azonos játékerőt képvisel, vagyis bámi megtörténhet a mérkőzéseken. Nagyon, de nagyon kellene a három pont a kadarkútiak ellen: ha nem sikerül(ne) begyűjtenünk, akkor még jobban leszakadnánk a többiektől.

A télen két játékos köszönt el a kadarkútiaktól, s egy érkezett: Szabó Roland a kaposfüredi, Kampf Richárd pedig az ugyancsak megye kettes csökölyi csapatban szerepel már a tavaszi idényben, míg Pécsek Attila Szabásról érkezett.

– Hogy őszinte legyek, az egy ponttal sem lennék elégedett: győzni megyünk Tabra – mondta határozottan Csajági Csaba, a vendég Kadarkút mestere. – Majd csak akkor dőlhetünk hátra kényelmesen a székünkben, amikor már végleg eldől, hogy nem eshetünk ki. Tarlósi Márton legutóbb az ötödik sárga lapját is begyűjtötte, így ő kénytelen lesz kihagyni a tabi fellépést. A Magyaregressel meglehetősen mély talajú pályán játszottunk, s több játékosunk is kisebb sérülést szedett össze, de nagyon bízom abban, hogy vasárnap délután a Tab ellen tudják majd vállalni a játékot.

Szombat – 15 óra:

Magyaregres–Marcali

A Magyaregres két zakóval, a Marcali pedig két győzelemmel indította a tavaszi szezont. Ez alapján a marcaliak a favoritok; kérdés, hogy mit szólnak mindehhez a házigazda egresiek.

Szombat – 15 óra:

Nagyatád–Somogysárd

A nagyatádi alakulatot csupán egyetlen pont választja el az éllovas Balatoni Vasastól, ám egy meccsel kevesebbet játszottak. A bajnoki címért folyó versenyfutásban minden egyes pont nagy jelentőséggel bír, vagyis nyerni kell(ene) az újonc Somogysárd ellen.

Szombat – 15 óra:

Balatonkeresztúr–Segesd

A tavasszal mindkét alakulat magabiztosan hozta a hazai bajnokiját. Most a keresztúriak a pályaválasztók.

Vasárnap – 15 óra:

Toponár–Csurgó

Az előző forduló meglepetését a Toponár szolgáltatta azzal, hogy ponttal távozhatott Balatonkilitiből a listavezető Balatoni Vasas otthonából. A Csurgó viszont az idei két bajnoki fellépésén hat pontot gyűjtött, s még csak gólt sem kapott. Nem akármilyen ütközetre van hát kilátás…

Vasárnap – 15 óra:

Karád–Balatoni Vasas

A második félévben még nem tudott pontot szerezni a Karád, ellenfele, a Balatoni Vasas pedig több pontot nem nagyon hullajthat el. Vajon ki nevet, pontosabban örülhet majd a végén?

Vasárnap – 15 óra:

Babócsa–Balatonlelle

A jelek szerint nagy menetelésbe kezdett tavasszal a bajnoki címvédő Balatonlelle – két meccsen hat pont imponáló 7–1-es gólaránnyal –, ugyanakkor a pálya- és játékos gondokkal küszködő babócsaiak nem igazán villognak.

Vasárnap – 15 óra:

Fonyód–Nagybajom

Eddig csak egy meccset játszott mindkét társulat, s azt is elveszítették: a Fonyód otthon a Csurgótól, a Nagybajom pedig Segesden maradt alul még két hete. Vasárnap délután valamelyikük megkezdheti a pontgyűjtést, ha csak meg nem osztoznak rajta.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Turós Viktor (Balatoni Vasas) 22 gól, 2. Kuti Richárd (Somogysárd – a télen a megye kettes Hetes játékosa lett) 14 gól, 3. Mester Gellért (Balatoni Vasas) 13 gól, 4–6. Balogh László (Balatonlelle), Vukan Nikolics (Nagyatád) és Markos Péter (Csurgó) 12–12 gól, 7–8. Bohata Ádám (Balatonlelle) és Valkó Tibor (Fonyód) 11–11 gól, 9–11. Béres Ferenc Tamás (Balatonlelle), Tompa István (Babócsa) és Németh József (Magyaregres) 10–10 gól.