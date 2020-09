Kulcsjátékosai hiányában is hozta a kötelező sikert az SKC a hazai nyitányon

Nyolcgólos sikerrel nyitott hazai pályán Such Nelli vezényletével a Siófok KC a nyáron jelentősen meggyengülő Érd ellenében.

Száznyolcvankét nap után játszottak újra tétmérkőzést Tomoriék, akik hat új kézilabdázót igazoltak a szünetben, közülük négyen – Eckerle, Kiss, Horacek, Snelder – be is mutatkoztak ezen a bajnokin.

A balatoniak pedig hozták a kötelezőt, még úgy is, hogy hat játékost – Böhme, Tóth, Van der Heijden, Kobetic, Lapos, Mazák-Németh – nélkülöztek. Siófok nem azt nyújtotta, amit a vezetőedzőként debütáló Bent Dahl előzetesen várt tanítványaitól, erőteljes védekezést, gyors kézilabdát és a nézők kiszolgálását. A lényeg azonban a két pont, vagyis a kitűzött célt teljesítették, amiből Such Nelli oroszlánrészt vállalt. Böhme hiányában másfél perc híján végig a pályán lévő Such a bajnokságban nyolcszor legutóbb öt éve, 2015 szeptemberében talált be, az MTK ellen, melyet tizeneggyel nyertek még Dalmose edző irányításával, saját közönségük előtt. A bajnokságot akkor 89 találattal zárta.

Az érdiek ellen a harminc hazai találatból a szélsők, Hársfalvi, Aoustin, Such tizenöttel vették ki a részüket. Szükség is volt a jó védekezés után szerzett gyors góljaikra, mert a Tomori, Niomba, Kiss triónak nem ment igazán, tizenhat kísérletükből csak négy gól született, az utóbbi be sem talált a pályán töltött negyvenegy perc alatt, pedig ötször is próbálkozott volt klubja ellen. Az említettek mellett Pena is rontott olyan ziccert, ami ritkaság tőle, de Horacek bemutatkozása sem volt a legjobb. Rengeteg hazai ziccer maradt ki ezen az estén, a harminc találat ötven kísérletből jött össze.

A szélsők mellett Dahl edző beállóit is ki kell emelni; Snelder, Jezic páros hétig jutott és a védekezésben sem finomkodtak, amit jól jelez, hogy a csapat mind a négy kétperces kiállítását ők gyűjtötték.

Jól védekeztek

A védekezés jobban sikerült a hazaiaknak. A kapusok közül Eckerle produkált ezúttal jobb mutatót. Hét védéssel zárt, ami negyvenhárom százalékos mutató és az indításai is jól sikerültek. A találkozó után nem volt elégedetlen a siófoki tréner, hisz mint mondta nem lehet mindig remek játékkal nyerni, a két pont az két pont. Ráadásul lesznek visszatérők a csapatba és bízik benne, hogy a formájuk is javulni fog. Erre mindenesetre van idő, hisz az első komoly megmérettetés csak szeptember 23-án vár az együttesre, amikor a Győrt fogadják.

Siófok KC–Érd

30–22 (14–10)

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Marton Zs., Szabó E.

SKC: Eckerle – Such 7, Kiss N., Snelder 3, Tomori 2, Pena 4(1), Hársfalvi 3. Csere: Szikora (kapus), Aoustin 4, Horacek, Niombla 2(2), Jezic 4. Vezetőedző: Dahl Bent.

Érd: Győrffy – Király 3, Walfisch 5(1), Szabó K. 5(2), Paróczy 2, Mód 3, Mézes 1. Csere: Györkös (kapus), Horváth B. Kovács B., Sztankovics 1, Landi 2, Kóka. Vezetőeddző: Horváth Roland.

Kiállítás: 8(6), illetve 4 perc.

Hétméteresek: 3/3(2/2), illetve 3/3(2/2).