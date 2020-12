Kulcspillanatokban hibázott a Kaposvár, így a Sopron nyert

Nagyot küzdött Sopronban a Kaposvári KK együttese, ám a kulcspillanatokban többet hibázott ellenfelénél, így újabb vereséget szenvedett az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokságban.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nehéz helyzetben várhatta a soproni találkozót a kaposvári alakulat, hiszen a sportorvosi engedélyre váró Puska Bence mellett Hock Gerő sem állhatott Fekete Ádám vezetőedző rendelkezésére. Utóbbi játékos a korábban műtött térdével bajlódott az elmúlt hetekben. Komoly fájdalmai ellenére eddig vállalta az edzéseket és a mérkőzéseket, de végül nem kerülhette el a gyógykezelést. Miután mindkét fiatalra vonatkozik az U23-as szabály a kiesők helyére az U20-as csapatból kellett kiegészíteni a keretet.

Jól kezdtek a vendégek, bár a hazaiaknál volt az előny nem engedte leszakítani magát a 16–16-nál Jukic egyenlített a hatodik percben, Rivers második triplájával pedig a vezetést is átvették a somogyiak. Egyik oldalon sem volt acélos a védekezés, mutatta ezt a negyed 30–26-os végeredménye is. Az elmúlt szezont még épp a soproniaknál töltő Rivers hibátlan dobószázalékkal termelte pontjait a somogyiaknál, nem is nézte ezt sokáig a hazaiak trénere. Időkérése után Boriszov két triplája javított csapata helyzetén. Ekkor Fekete Ádámnak akadt mondanivalója, ám Jogelát ezt követően sem tudták tartani a vendégek. Az ő vezetésével már tíz pont feletti előnyt kovácsoltak a soproniak, de Curry és Rivers újabb triplákkal jelentkezett. A nagyszünetet követően Hendlein ziccerével és Krnjajszki hármasával vette üldözőbe a Sopront a Kaposvári KK, de a védekezés továbbra sem volt elég hatékony a somogyi oldalon. Ráadásul kétszer annyi lepattanót szedtek Bagóék, így több akciót is vezethettek. A tíz pont körüli különbség állandósult a fele közt, így klasszis teljesítményt nyújtó Boriszov vezette Sopron kezdhette nyugodtabban a negyedik negyedet. Curry próbált új lendületet adni kosaraival, de azonnal jött a hazai időkérés. Nagy erőfeszítéseket tettek a kaposváriak a hátrány lefaragására, de kulcspillanatokban hibáztak, így nem kerülhették el az újabb vereséget.

Sopron KC–Kaposvári KK 97–86 (30–26, 25–19, 21–21, 21–20)

Sopron, Novomatic Aréna, zárt kapuk mögött. Vezette: Kapitány G., Csabai-Kaskötő B., Goda L.

Sopron KC: Jackson (17/15), Thompson (15/3), Fazekas (1), Jogela (26), Bagó M. (12). Csere: Boriszov (22/12), Werner (4), Sitku (-), Takács (-), Halász Á. (-). Vezetőedző: Kostas Flevarakis.

Kaposvári KK: M. Curry (26/6), Krnjajszki (10/6), Rivers (21/15), Hendlein (11/3), Jukic (13/3). Csere: Révész (-), Miliszavljevics (5/3), Baki (-). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 6–4, 7. perc: 19–18, 12. perc: 30–31, 17. perc: 46–36, 24. perc: 64–54, 27. perc: 70–60, 32. perc: 83–69, 38. perc: 93–80.

Kipontozódott: Jackson (a 39. percben).

Jók: Boriszov, Jogela, Jackson, Bagó, illetve Rivers, Krnajajszki.