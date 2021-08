Kulcsszereplő lenne a Diamantnál Nikalina Bashnakova

A 23 esztendős Nikalina Bashnakova eddigi pályafutása során már szép sikereket ért el, és szeretne fontos láncszeme lenni új klubjának is.

A török élvonalból erősít az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapata. A Challenge Kupa és a Magyar Kupa 2021-es bronzérmes együttesében folytatja pályafutását az azerbajdzsáni válogatott Nikalina Bashnakova. A 23 esztendős, 190 centiméter magas ütő eddigi pályafutása során már szép sikereket ért el, és szeretne fontos láncszeme lenni új klubjának is.

A mindig vidám, mosolygós Nikalina Bashnakova az elmúlt öt évben Törökországban röplabdázott, és a világ egyik legerősebb bajnokságnak tartott pontvadászatban is megállta a helyét. A Bursa csapatával 2017-ben az első, egy évvel később a második helyet szerezte meg a Challenge Kupában, 2020-ban pedig a Sariyer Belediyesi gárdájával feljutott a török Szuperligába. A legutóbbi évadban a 12. helyen zárt csapatával, és érdekesség, hogy együtt játszott a Vasas régi-új szerzeményével, a center Abdulazimovával. Bashnakova nagy álma volt, hogy egy új bajnokságban, egy új közegben is kipróbálja magát, így az idén nyáron váltott, és nagy örömünkre a közelmúltban a Diamant ajánlatát fogadta el.

– Az általános iskolában kezdtem el röplabdázni, valójában ez spontán történt: az egyik nap kiválasztottak az iskola edzői – elevenítette fel. – Kezdettől fogva szerelmes vagyok ebbe a játékba. Szívesen gondolok vissza a felnőttpályafutásom első éveire is, amikor azeri csapatommal bajnokságot nyertünk, illetve azokra az esztendőkre is, amit a Bursa együttesében töltöttem. Tagja voltam két Challenge Kupa-döntős társaságnak, és az egyik finálét meg is tudtuk nyerni. Ugyancsak nagy élmény volt a Sariyer gárdájával felkerülni a török Szuperligába, ahol hétről hétre kemény meccseket játszottunk.

Játsszon bárhol is, mint minden sportolónak,, úgy neki is, a bajnoki cím megnyerése a legnagyobb cél.

– Nem sokat tudok egyelőre a magyar röplabdáról, de ebben a szezonban megismerem majd közelebbről az Extraligát, és külön örülök annak, hogy a Challenge Kupában is elindulunk – tette hozzá a játékos, aki szerepelt az Azerrail Baku (azeri, 2015–2016), a Bursa BBSK (török, 2016–2018) és a Sariyer Belediyesi (2018–2021 alakulatában is). – Szeretném magam megmutatni ebben a közegben is. Sokáig Törökországban játszottam, így ez egy új szakasz lesz a karrieremben. Természetesen szeretném fejleszteni magam, minél többet tanulni és jó tapasztalatokat szerezni. Remélem, hogy az új csapattal együtt kiváló eredményeket érünk el. Viszonylag hosszú szünet volt, de fontos számomra, hogy folyamatosan formában tartsam magam, így természetesen odafigyeltem erre. A nyár lassan véget ér számomra, így újult erővel és új érzelmekkel készülök a rám váró szezonra.

Fiatal kora ellenére komoly eredményeket ért már el, ráadásul színvonalas bajnokságokban szerepelt. Adódik a kérdés, mit vár magadtól a formálódó kaposvári csapat egyik új igazolásaként?

– Nagyon érzelmes vagyok a pályán, néha talán agresszív is, de ez utóbbi csak a riválisok irányába – felelte Nikalina Bashnakova. – Remélem, én is tudom motiválni, bátorítani a többieket az edzéseken és a pályán. Tudom, milyen az, amikor a szett végén be kell ütni a labdákat a győzelemhez. Vállalom ennek a terhét és a felelősségét, és 100 százalékosan készen állok a kaposvári játékra.

A röplabdázó egy első hely (2017) és egy második hellyel büszkélkedhet a Challenge Kupában, valamint nyert azeri bajnoki címet (2016) és a válogatottban is számítanak rá.