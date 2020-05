Kump Aliz: számomra a lányok az aranyérmesek

Az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapata egy tehetséges, korosztályos válogatott centerrel erősödött az idén januárban.

A tizenhat esztendős Kump Aliz Gödöllőről igazolt a somogyi megyeszékhelyre, és hamar beilleszkedett új együttesébe. A sport mellett a tanulás is fontos, az ifjú reménység a Munkácsy Mihály Gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait.

– A családom és én is jól vagyunk, mindenki egészséges maradt, vigyáztunk egymásra és otthon maradtunk – mondta Kump Aliz, aki nemrég hosszabbított szerződést a Diamanttal. – Igyekeztem a pozitív oldalát nézni a helyzetnek, volt időm bepótolni a családdal eltöltött időt, amire az elmúlt hónapokban nem volt lehetőség. Utol tudtam érni magam a tanulással is, az online tanítás által jobban be tudtam és tudom osztani az időmet. Emellett minden nap edzünk tesómmal, futunk a közeli erdőben, spinningelünk, gyógytornázunk és itthon elvégezhető saját testsúlyos feladatokat csinálunk.

A fiatal center jól érezte magát az új közösségben.

– Mindannyian sajnáljuk, hogy így ért véget a szezon – tette hozzá a fiatal sportoló. – Nagyon hiányzik a csapat, az edzések, a meccsek és a lányokkal együtt töltött idő. Rengeteg munka volt ebben az évben, és még csak most jött volna a java.

Úgy gondolja, történelmi sikert értek volna el, és felállhattak volna a dobogó tetejére.

– Nekem a lányok bajnokok – hangsúlyozta a Diamant játékosa. – Mindenben fejlődtem, sok újat tanultam, mind mentálisan, mind a technikámban. Még sok munka van előttünk, várom, hogy belekezdjünk. Eleinte nehéz volt megszokni az új környezetet, de hamar összeállt az új napirend, amiben sokat segített, hogy bárkihez fordultam, nyitottak és segítőkészek voltak.

Számára az egyik legemlékezetesebb mérkőzés februárban volt, a Vasas elleni. Akkor csatlakozott a csapathoz, az volt az első meccs, amit megnézett, a szinte megtelt Kaposvár Arénában remekül játszott a somogyi együttes.

– A másik számomra fontos találkozó Jászberényben volt, amikor először kaptam játéklehetőséget – emlékezett vissza. – Bevallom, izgultam, de bízom és bíztam akkor is a lányokban és segítettek, biztattak a pályán.