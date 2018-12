Látványos autózással értek az ötödik helyre

Gyorsan eltelt ez az év is, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy ismét eljött a december, és vele együtt a Mikulás Rally is, melyet immár 22. alkalommal rendeztek meg Veszprémben és környékén.

A Ford Fiesta R5-el induló kaposvári Kovács Antal, Istovics Gergő (Speed Rally Tema) páros naptárában mindig kiemelt helyen szerepel ez a verseny, hiszen több mint tíz éve részt vesznek ezen a könnyed „bulifutamon”.

– A program egy teszttel vette kezdetét, melyen mi is megmozgattuk magunkat és az autót is, keresve a legjobb beállításokat, és a legoptimálisabb gumikat az aktuális körülményekhez – mondta Istovics Gergő. – A teszt sikeres volt, pár új beállítást is sikerült eszközölnünk így izgatottan és jó érzésekkel vártuk a rajtot. A nevezési listán 106 induló szerepelt, melyből 17 R5-ös csúcskategóriájú autó volt, szinte a teljes magyar mezőny krémje képviseltette magát, így „bulifutam” ide vagy oda, tudtuk, komoly tempót kell diktálni a verseny elejétől a végéig. Ráadásul a futam rövidsége miatt – a táv körülbelül a fele volt egy magyar bajnokinak – taktikázni sem lehetett.

A szervezők az idén új nyomvonalat jelöltek ki, s a pályabejáráson kiderült: sikerült egy nagyon élvezetes jó pályákból álló programot összerakniuk.

– A versenyen az időjárás is a kegyeibe fogadta a rendkívül népes nézősereget – tette hozzá Istovics Gergő. – Igyekeztünk meghálálni nekik a szurkolást, így a látványos autózás is főszerepet kapott, persze mellette azért az időeredményeket is néztük. Az autó ismét hibamentesen tette a dolgát, végig fülig érő szájjal róttuk a kilométereket és boldogan láttuk egy- egy szakasz céljában, hogy a 4-6. idővel abszolváltuk a szakaszok nagy részét. A verseny végére az abszolút ötödik helyezést szereztük meg, mellyel jelen esetben elégedettek lehetünk, bár ha a gumizást jobban eltaláljuk, akkor még talán kicsit vérmesebb reményeink is lehettek volna, de emiatt egy percig sem szomorkodtunk, hiszen amiért jöttünk, azt megkaptuk: egy laza, könnyed, önfeledt autózással tudtuk lezárni a szezont, mely még egy jó helyezéssel is párosult.

Rövid pihenő – Az év végén, két nagyon jó versennyel a hátunk mögött, megkezdjük a megérdemelt pihenésünket – fogalmazott Istovics Gergő. – A szünet azonban nem nyúlik túl hosszúra, hiszen február első hétvégéjén már egy újabb verseny vár ránk. A hagyományosnak számító Winter Rally-n veszünk részt Erdélyben, ahová címvédőként utazunk. Istovics Gergő kiemelte: a cél nem is lehet más, mint ezt a címet megvédeni.

