Leiskolázta a Miskolcot a KVK

A PannErgy Miskolc csapatát fogadta az E.ON férfi vízilabda OB I. 11. játéknapján a Kaposvári VK. A somogyiak, akárcsak nyáron, ezúttal is remekül kezdték a mérkőzést, melyet végig kontroll alatt tartottak, így megérdemelten zsebelték be a három pontot.

A nyári Magyar Kupa mérkőzést követően találkozott ismét a PannErgy Miskolc csapatával a Kaposvári VK, amely szerette volna megismételni a nyári bravúrt, amikor is két góllal verte a borsodi gárdát. A szombat délutáni összecsapás ennek jegyében kezdődött. Horváth Ákos már az első kaposvári támadást gólra váltotta, majd Kacper Langiewicz és Juhász Szelei Norbert lövése is utat talált a miskolci kapuba, míg Mijic Dávid ejtése a kapufáról vágódott ki. Nem is csoda, hogy ilyen kezdés után Popovics Miklós, a vendégek vezetőedzője már három perc elteltével kikérte első idejét, s az sem csoda, hogy a hangjától zengett a Csik Ferenc Versenyuszoda. Az időkérés nem törte meg a Kaposvár lendületét, s egy újabb remek Csiszár Boldizsár védés után Vindisch Ferenc góljával már néggyel vezettek a hazaiak. Juhász-Szelei Norberték sokkal frissebb mozogtak és nem is lassítottak le a második negyedben sem, s helyenként igen látványos, közönségszórakoztató játékkal növelték tovább előnyüket. Igaz, ehhez az is kellett, hogy Csiszár Boldizsár stabil pont legyen a kapuban.

A térfélcserét követően éledezett a vendég gárda, s két szép találattal négy gólra feljött a kissé idegesen pólózó Kaposvárra. Surányi László ezt látva rögtön időt is kért, hogy megnyugtassa csapatát, amely hallgatott is az edzői intelmekre, s újra fölénybe került.

Az utolsó negyedre igazából már csak az volt a kérdés, hogy a KVK, amely szinte végig uralta a mérkőzést hány góllal veri a Miskolcot. A remekül védekező somogyiak végül héttel győztek, ezzel pedig zsinórban második győzelmüket aratták a bajnokságban.

Kaposvári VK–PannErgy Miskolc 17–10 (6–2, 3–2, 4–3, 4–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 80 néző. Vezette: Füzesi, Csizmadia.

Kaposvári VK: Csiszár – Langiewicz (2), Dobos D. (1), Mijic (1), Vindisch (3), Juhász-Szelei (2), Horváth Á. (3). Csere: Grieszbacher (kapus), Kakstedter (1), Kovács O. (2), Tóth Á., Jajcinovic (1), Vadóc D. (1), Vékony Á. Vezetőedző: Surányi László.

PannErgy Miskolc: Hoferica – Fried (1), Hornyák (1), Magyar (3), Vismeg B., Vismeg Zs. (1), Biros B. (1). Csere: Mizsei (kapus), Lukács Á. (1), Lukács D., Méhész, Seman, Berki (1), Sisán (1). Vezetőedző: Popovics Miklós.

Gól emberelőnyből: 7/4, illetve 9/1.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/1.

Kiállítva, végleg cserével:

Kipontozódott: Juhász-Szelei, illetve Hornyák.

Surányi László: – Nagyon készültünk erre a mérkőzésre. Megpróbáltam kellőképp feltüzelni a játékosokat, de eléggé ideges voltam, sőt, ezzel a meccsel álmodtam. Szerencsére álmomban és a valóságban is nyertünk. Az eredmény alapján sima meccsnek tűnik, de a Miskolc nagyon veszélyesen játszott, mindig benne volt a gól a játékukban. Mi ezen a találkozón játszottunk a legjobban, le a kalappal a csapat előtt.

Popovics Miklós: – A Kaposvár rangadóhoz méltó módon állt bele a mérkőzésbe, mi pedig olyan hibákat követtünk el, amelyeket még nem láttam és remélem, hogy nem is fogok. Talán a szezon eddigi legrosszabb játékával kaptunk ki és még ilyen arányban is megérdemelt a hazai győzelem. A három pont elvesztése mellett azt jobban sajnálom, hogy három játékosom is megsérült.