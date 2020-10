Lejtmenetben a Siófok, vereség az MTK otthonában is

Egymás után harmadszor is kikapott a Siófok KC, mely ezúttal a csak magyar játékosokat foglalkoztató MTK otthonában vérzett el a nézők nélkül rendezett bajnoki hajrájában. Úgy tűnik komoly hullámvölgyben vannak Tomoriék, akik mintha elfelejtettek volna kézilabdázni.

A fővárosban is folytatódott a Siófok KC vesszőfutása, úgy tűnik a debreceni vereség után nem sikerült rendet rakni a fejekben Dahl edzőnek, akinek játékosai az ott látott erényeket csillogtatták, vagyis finoman szólva ezúttal is kívánnivalót hagyott maga után a játékosok hozzáállása, motiváltsága, elszántsága. Hiába mondta Dahl edző, hogy a DVSC ellen látottnál több kell, ha valaki magára akarja ölteni a csapat mezét…

Két vereség után ezúttal sem buzogott a győzni akarás Tomoriékban, hisz már a hetedik percben időt kellett kérnie Dahl edzőnek, ugyanis néggyel mentek (6-2) a kék-fehérek! A hajrában is döntő volt, némely játékvezetői ítélet mellett, hogy bizony a házigazdák jobban akarták ezt a két pontot!

Hogy nehéz lesz, azt jól jelezte, hogy az első félidő után hátrányban voltak a balatoniak, ráadásul tizenhat gólt kaptak! Ilyen sokat a nyitó játékrészben eddig csak Debrecenben kaptak, akkor ugye el is buktak… Bizakodásra adott azért okot a szűkebb hazai játékoskeret, melyből Dakos, Szöllősi-Zácsik, Dávid-Azari is végigrobotolta az első játékrészt, vagyis bízni lehetett benne, hogy előbb vagy utóbb csak elfáradnak.

Ebben az első félórában Szöllősi-Zácsik vitte a prímet, hatszor volt eredményes, Dávid-Azari pedig négyszer, míg siófoki oldalról Aoustin és tizenegyedik percben beszálló Kobetic volt a legjobb három-három góllal. Szikora és Eckere egy-egy védéssel zárt…

A fordulás után sem javult a védekezés, ami meg is határozta a találkozót, melyen hárommal is mentek a balatoniak húsz perccel a vége előtt (21-24), ám Dávid-Azari gólja, Tomori kiállítása, Juhász első találta és Van der Heijden két perce után újra szoros lett a találkozó. Fej-fej mellett mentek a csapatok a hajrában, az összecsapást végül Van der Heijeden egyenlítése után (31-31) az utolsó másfél percben Szöllősi-Zácsik és Pál révén fordították a maguk javára hatalmas meglepetést okozva ezzel Golovin Vlagyimir tanítványai. Az utóbbiak közül a fordulás után Pál jelentett megoldhatatlan feladatot, aki öttel zárta ezt a második harminc percet, Szöllősi-Zácsik pedig hárommal, melyből kettőt az utolsó két percben dobott. A somogyaiknál Böhme próbálta tartani a lépést velük, ötször is betalált a szünet után, ám ez is kevés volt.