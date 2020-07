Lengyeltótiban randevúzott a triatlonos elit mezőnye

Rangos triatlonversenynek adott otthont szerdán a lengyeltőti Kék-tó Üdülőfalu. Az E.ON Elit MIX-váltó, egyben világbajnoki válogatón a legjobb magyar triatlonisták mérhették össze tudásukat.

Szerdán reggel nem túl meleg, napsütéses időben rajtolhatott el az E.ON Elit MIX-váltó, egyben világbajnoki válogató elődöntője Lengyeltótiban, melyet a Balatoni Úszóiskola és Szabadidő Sport Egyesület rendezett. A Kék-tó Üdülőfaluban gyülekezett a mezőny, hogy az úszásból, kerékpározásból és futásból álló tusákon a lehető legjobb összesített eredményt érjék el.

A viadalt a sportág állandó szakértő kommentátora – a Magyar Sport Napján Eszterházy Miksa díjat kapó Péter Attila – tette még élvezetessebbé.

A tizenöt fős női mezőnyben Dobi Lili, a Debreceni Sportcentrum remek, serdülő magyar bajnok sportolója nyitotta az úszást. Kropkó Márta, a KTC sportolója sem akart lemaradni, hiszen serdülő korosztályúként lett ifiválogatott és az ifjúsági Európa-bajnokságon ért el hatodik helyezést.Utána következhettek az „idősebbek”. Eredményes előéletben persze itt sem volt hiány. A tiszaújvárosi Bóna Kinga például junior magyar bajnok, Kovács Fruzsina (Team Újbuda), ifi válogatottként próbálta ki felkészültségét.

A mezőny összetételére továbbra sem lehetett panasz Horváth Karol ifi Európa-bajnok ezüstérmes, a budaörsi Bukovszki Tünde junior Európa-kupa aranyérmes, vagy a tatai rövidtávú ob-n bronzérmet nyerő Soós Fanni (PSN Zrt.) is ott tempózott a vízben. Akkor még nem is szóltunk az Európa kupa győztes, a tiszaújvárosi Putnóczki Dorkáról, vagy az U23-as Európa-bajnoki ezüstérmes Bragmayer Zsanettről (Team Újbuda. Utóbbi meg is nyerte a selejtezőt, Horváth Karol és Kropkó Márta előtt. A délutáni döntőben a legjobb hat sportoló indulhatott.

A férfiaknál is remek, húsz főt számláló mezőnyt állítottak össze, elég ha csak a magyar triatlon sport jelenlegi két legkiemelkedőbb reménységét, a világranglista 10. helyén álló Bicsák Bencét, vagy az U23-as Triatlon Világbajnokságra készülő, U23-as világbajnoki ezüstérmes Lehmann Csongort említjük. Az elődöntőt azonban nem közülük valaki, hanem a Mogyi SE Baja klasszisa, Faldum Gábor nyerte meg. Bicsák bejött a második helyre, míg Dévay Márk (Veresegyház VSK) a harmadik lett. Testvére Zsombor sem maradt le sokkal a negyedik Lehmann Csongor mögött érkezett az ötödik pozícióban. A férfiaknál a legjobb tíz állhatott rajthoz a délutáni döntőben.

A női döntőben a délelőtti legjobb Bragmayyer Zsanett kezdett a legelőkelőbb pozícióból. Az úszást ugyanő zárta Kropkó előtt, aztán a kerékpározás során nyolc kilométert kellett teljesíteni. Egy hármas boly (Bragmayer, Horváth, Kropkó) elszakadt a riválisoktól. A táv végeztével Bragmayer kezdhette első helyen a futást, aki addig felépített előnyét remek teljesítménnyel meg is őrizte a célig.

A férfiaknál nagy csatát láthattunk az ekkorra már hőséggel párosuló szikrázó napsütésben rendezett döntőben. Az úszást ugyan Dévay Márk nyerte, ám át kellett adnia helyét a legjobbat futó Bicsák Bencének. A második helyet Lehmann Csongor a harmadikat pedig Faldum Gábor kaparintotta meg.

Eredmények

A Lengyeltótiban rendezett E.ON Elit MIX-váltó, egyben világbajnoki válogató összesített végeredményét az elődöntőben elért, valamint a döntőben kiharcolt pozíció helyezési számokban átváltott együttese adta meg.

Az E.ON Elit MIX-váltó, egyben világbajnoki válogató összesített végeredménye, nők:

1. Bragmayer Zsanett (Team Újbuda),

2. Horváth Karol (Budaörsi TK),

3. Kropkó Márta (Kropkó TC),

4. Sárszegi Noémi (PSN Zrt.,

5. Dobi Lili (Debreceni Sportcentrum),

6. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi TC).

Férfiak:

1. Bicsák Bence (PSN Zrt),

2. Faldum Gábor (Mogyi SE Baja),

3. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi TK),

4. Dévay Márk (Veresegyház VSK),

5. Dévay Zsombor (Veresegyház VSK),

6. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi TK),

7. Kiss Gergő (Budaörsi TK),

8. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi TK),

9. Király István (Mogyi SE Baja),

10. Soós Gergő (Budaörsi TK).

A lengyeltóti versenyen összesen huszonhét világ- és Európa-bajnoki érmes triatlonista állt rajthoz.