Lett bajnokot igazoltak

Kétszeres lett bajnok és ugyancsak kétszeres lett kupagyőztes labdarúgóval erősítette meg kertét az OTP Bank Ligában szereplő Kaposvári Rákóczi FC.

A zöld-fehéreknél folytatja ugyanis pályafutását Igors Tarasovs. A védekező középpályásként és belső védőként is bevethető labdarúgó harmincnégy alkalommal szerepelt hazája válogatottjában.

A 31 esztendős futballista Rigában kezdte pályafutását a Skonto együttesében, ahol a felnőttek között 84 mérkőzésen lépett pályára az első osztályban, s ezek során tizenegy alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. A Skonto gárdájával lett, illetve Balti bajnoki címet is szerzett. A százkilencven centiméter magas, jobblábas játékos ezt követően több csapatban is megfordult, majd visszatért szülőhazájába, hiszen a Ventspilshez szerződött. Itt újra sikeres évek következtek számára, hiszen ismét bajnoki címet ünnepelhetett és kétszer a kupát is elhódította csapatával.

Igors Tarasovs pályafutása során szerepelt még Fehéroroszországban, Lengyelországban, Törökországban, legutóbb pedig a lett Spartaks Jurmala együttesében futballozott. A lett futballista már elutazott a kaposváriakkal törökországi edzőtáborába, ahol teljesítményével meggyőzte a Rákóczi szakmai stábját a leigazolásáról.