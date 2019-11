Letudták a kötelezőt a sereghajtó ellen

Nem volt közönségszórakoztató mérkőzés, de a lényeg, hogy hozta a kötelezőt, ráadásul kapott gól nélkül a sereghajtó Vác FC ellen a BFC Siófok Szakály és Magasföldi góljaival. A kettős tizenegy találatnál jár a szezonban.

Nem játszottak jól, ám nem érheti szó a ház elejét, hisz kapott gól nélkül két találattal verték a sereghajtót a siófokiak, akik ezúttal a napokban elhunyt Papp Gyulára emlékeztek. Az ötvenes években a megyeszékhelyen, Kaposváron is futballozott, majd 1961-ben a Balaton partjára visszatérve játékosként, majd edzőként is segítette szeretett klubját.

A találkozóra visszatérve, a sárga–kékeknek ez volt az ötödik bajnokijuk, amin nem kaptak gólt, de a sereghajtó váciakat is dicséret illeti, mert jobbak voltak ugyan a balatoniak, ám nem látszott a két csapat közti tizennégy hely és húsz pont különbség! Nem is úgy alakult a találkozó, mint a legutóbbi Nyíregyháza Spartacus FC elleni hazai…

A balatoniak Tajthy szöglete utáni Szakály góllal szereztek vezetést, akinek a hosszú kapufánál még levenni is volt ideje a labdát, mielőtt a hálóba passzolta. A támadónak ez volt a hetedik gólja a szezonban és miután a Duna–partiaké a legkevesebb rúgott gól a másodosztályban – tizenöt meccsen nyolc – már sejteni lehetett, hogy ezzel el is dőlt ez a találkozó. Így is lett, igaz az első félidőben Magos beadása után Pölöskei, majd – a már sárga lappal bíró – Tajthy szabálytalanságát követő Katona szabadrúgásból is betaláltattak volna a vendégek! Sőt, az első félidő legnagyobb ziccere is előttük adódott, Pölöskei bepasszolt labdáját Bartos alig pörgette a jobb kapufa mellé. Jól jött a szünet…

A fordulás után a cseré(k)nek is köszönhetően valamelyest javultak a balatoniak, akad is több lehetőségük, ám a találkozót csak öt perccel a lefújás előtt sikerült lezárniuk a kispadról beszálló Magasföldi révén. Az utóbbi jó formában van, hisz legutóbbi hat bajnokiján, amelyeken lehetőséget kapott ez volt a negyedik találata. A gólszerzők mellett Hutvágner kapust is ki kell emelni, aki több remek védést is bemutatott, kétgólos előnyben, már a hajrában Katona lövésénél a legnagyobbat.

Merkantil Bank Liga NB II – 18. forduló

BFC Siófok – Vác FC 2–0 (1–0)

Siófok, Városi Stadion, 200 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Aradi József, Legeza László)

BFC Siófok: Hutvágner – Csilus T., Lorentz, Bora, Jánvári – Horváth A., Tajthy T. (Magasföldi, 57.p.) – György N. (Réti, a szünetben), Szakály D., Bencze M. (Balogh B., 70.p.) – Horváth P. Vezetőedző: Gál István.

Vác FC: Halasi – Szűcs K., Dulló, Hajnal, Juhász Gy. – Bonivárt, Géringer L. (Szalánszki, 82.p.) – Bartos (Zámbó D., 73.p.), Katona M., Magos – Pölöskei P. (Lefler, 57.p.). Vezetőedző: Bánföldi Zoltán.

Gólszerzők: Szakály D. (6.p.), Magasföldi (85.p.)