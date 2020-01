Listavezetőhöz méltóan: Diamant-siker az MTK otthonában 

Igazolta az előzetes várakozásokat, és magabiztosan, 3:0 arányban nyert az MTK budaörsi otthonában az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapata a pontvadászat 13. fordulójában. A lányok ezzel továbbra is a tabella élén állnak.

A kaposvári együttes a találkozó első percétől az utolsóig úgy összpontosított, ahogy kell, így végig kézben tartotta az irányítást. A két csapat közti tudás- és magassági különbség már az első játszmában kidomborodott, a vendégek mezőny- és sáncmunkája is sokat segített abban, hogy gond nélkül hozzák a szettet. A térfélcsere után 10:10-ig szorosan alakult az eredmény, aztán sebességet váltott a Diamant, és nemes egyszerűséggel állva hagyta ellenfelét. Matic szorgalmasan küldte át a nyitásokat a túlsó térfélre, a társak pedig szép pontokat szereztek. Ha kellett, Tálas is bátran bombázta át a játékszert a túloldalra, de Szűcs Kinga is jó szokásához híven remekelt egykori együttese ellen. A harmadik játékrész is izgalmasan alakult somogyi szempontból, és a 62 perces összecsapás végül magabiztos kaposvári diadallal ért véget.

Sasa Nedeljkovic vezetőedző a 16 esztendős Tóth Jázmint, az érettségi előtt álló Kalmár Viktóriát, valamint a szintén fiatal Németh Zsófiát is pályára küldte, a harmadik szettben pedig a sérülése után egyre inkább magára találó Szerencsés-Miklai Zsanett is lehetőséget kapott.

A Diamant-lányokat vastaps köszöntötte a lefújás után, ugyanis egybusznyi törzsszurkoló is elkísérte a csapatot Budaörsre. Az együttes ezzel a győzelemmel köszöntötte a klub sportszervezőjét, Lovász Krisztiánt, aki a meccs napján (pontosabban a meccs után) ünnepelte 30. születésnapját.

A 3-0-s sikernek köszönhetően a Diamant továbbra is vezeti az Extraliga tabelláját, és a második kör záró fordulójában a címvédő Vasas Óbuda gárdáját fogadja majd az arénában, február elsején, szombaton, 18 órai kezdettel.

MTK – 1. MCM-Diamant Kaposvár 0:3 (-17, -10, -16)

Budaörs, 300 néző. V.: Szabó P., Sík.

MTK: Godó 8, Zólyomi 9, Vezsenyi 6, Kiss G. 6, Devaney 2, Durst. Csere: Nagy F., Szalai (liberók), Lesi 1, Király. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Kaposvár: Klisura 11, Djuric 9, Tálas 5, Szűcs K. 7, Sipic 5, Matic 14. Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Tóth J., Németh Zs., Szerencsés-Miklai 4. Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 4:8, 12:16, 14:21. II. játszma: 4:8, 10:16, 10:21. III. játszma: 5:8, 8:16, 14:21.

Sasa Nedeljkovic: Az első ponttól kezdve uraltuk a mérkőzést, a hozzáállásunk nem engedte, hogy az MTK játéka kibontakozzon ezen a délutánon.