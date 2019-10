Magabiztos diadalt aratott a Kaposvári KK

Parádés negyedik negyeddel aratott magabiztos diadalt a Kaposvári KK a Sopron KC ellen az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság ötödik fordulójában.

Kaposvári KK–Sopron KC 87–59 (19–14, 21–16, 18–19, 29–9) Kaposvár, Kaposvár Aréna, 1600 néző: Vezette: Cziffra Cs., Pozsonyi L., Kovács N.

Kaposvári KK: Davis (19/9), Norfleet (18/12), Ponjavics (9), Hendlein (11), Dramicsanyin (16/9). Csere: Lalic (12), Bogdán (-), Krnjajski (-), Baki (-), Horváth H. (2). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan. Sopron KC: Pitts (18/6), Thompson (7), Rivers (7), Takács (5/3), Carter (9). Csere: Supola (4), Molnár M. (-). Vezetőedző: Sabáli Balázs. Edző: Bors Miklós. Az eredmény alakulása: 2. perc: 4–3, 7. perc: 13–11, 12. perc: 26–18, 17. perc: 33–26, 22. perc: 45–35, 27. perc: 51–43, 32. perc: 65–50, 37. perc: 76–55. Jók: Dramicsanyin, Davis, Hendlein, Ponjavics, illetve Jones.

Mindkét alakulatnál akadtak nehézségek a mérkőzés előtt. Végül azonban a hazaiaknál Baki Gergely játékra jelentkezett, így a térdműtéte utáni rehabilitációt végző Hock Gergő volt az egyedüli hiányzó. A soproniak győzni jöttek Kaposvárra, ennek megfelelően teljes volt a keretük. Visszarendelték az édesanyja betegsége miatt az Egyesült Államokba hazautazó Christian Jones-t és bemelegített társaival a legutóbbi meccsen bokasérülést szenvedő Demetre Rivers is.

A találkozó némi késéssel kezdődött, mert az eredményjelző meghibásodott. Három perc alatt aztán sikerült elhárítani a problémát, így elkezdődhetett a meccs. Dramicsanyin szerezte az első pontokat a kaposváriaknak, Ahogy várható volt főleg a centerjátékot erőltették a somogyiak, és ebben eredményesek is voltak az első percekben. Hendlein pazar blokkja után kiegyenlített lett a játék, egyik csapat sem tudott elszakadni ellenfelétől. A negyed vége előtt Bogdán is pályára lépett a hazaiaknál, a kaposváriak pedig 19–14-re nyerték a szakaszt. Lalicsnak nem mentek a büntetők, igaz középtávolról betalált a somogyiak centere. Norfleet triplája után a megítélt büntetőt is értékesítette, így négy pontot szerzett csapatának. Pitts vezérletével 26–24-ig zárkózott a Sopron, de Fekete Ádám időkérése után nőtt is a korábbi különbség. A nagyszünet előtt jó védekezéssel sikerült ezt megtartani, 40–31-el indult a második félidő. Dramicsanyin ott folytatta, ahol korábban abbahagyta, és a szerzett labdákból könnyű kosarat is szereztek a hazaiak. A 25. percben Baki is érkezett a somogyiakhoz, a vendégek pedig 6–0-ás szakasszal közelítettek. A záró játékrészben 58–50-ről indulhatott a Kaposvár. Davis percei következtek, a somogyiak irányítóját nem tudták tartani a vendégek. Az amerikai extázisban kosárlabdázott, de Dramicsanyin sem maradt le tőle. A 32. percben már 70–50 volt az eredmény, innentől pedig már csak formalitás volt a folytatás. A végén az első felnőtt meccsét játszó Horváth Hunor is betalált, a somogyi együttes pedig magabiztos győzelemmel folytatta szereplését és első diadalát aratta a Kaposvár Arénában.

Fekete Ádám: – Örülünk a sikernek, nagyon fontos volt, hogy hazai pályán megszerezzük az első győzelmünket. Az utolsó negyedben nagy lett a különbség, de a harmadik negyedben koncentrációban és küzdésben is kicsit visszavettünk. Úgy éreztük, hogy meglesz ez a mérkőzés. Utána jól védekeztünk, könnyű kosarakat szereztünk és jöttek a kinti dobások is. Jól oszlottak el a pontok, nagyon sok assziszt volt, és az eladott labdák számát is sikerült lecsökkentenünk.

Sabáli Balázs: – Nem tudok nyugodt lenne, először is gratulálok a hazai csapatnak, hiszen abszolút megérdemelten nyertek! Nem fogunk nyerni, ha ezt a játékstílust folytatjuk, Egykét játékos másnak az egzisztenciájával, állásával játszik. Három éve megtettem azt Sopronban, hogy lemondtam, most mondom, hogy nem fogok lemondani. Csinálom tovább, de észre kell venni, mi az, ami rossz és mi az, ami nem. Vállalom a felelősséget, amiért kell, de az, hogy a két legfontosabb játékosunk 12-13 labdát adjon el, az vérlázító. El kell dönteni, hogy mi a fontosabb, a saját statisztika, vagy az, hogy a csapat nyerjen.

Az U20-as mérkőzésen.

Kaposvári KK–Sopron KC 69–80 (10–32, 20–10, 16–21, 23–17)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 50 néző. Vezette: Koncsek B., Mester M.

Kaposvári KK U20: Esküdt (5/3), Takács (5/3), Horváth H. (12), Puska B. (24/6), Veilandics (2). Csere: Fehér (8/6), Paár (2), Hajduk (6), Vámi (5/3). Edző: Filipovics Gordan.