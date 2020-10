Magabiztos Diamant-diadal Miskolcon

A Balatonfüred elleni hazai siker után idegenben, a DVTK otthonában lépett pályára az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraliga harmadik fordulójában.

Az újonc borsodiak a szezon első hazai mérkőzésére készültek, a kaposváriakra pedig a két és fél héttel ezelőtti nyíregyházi túra után újabb hosszú út várt. A több mint 100-szoros válogatott feladó, Király-Tálas Zsuzsanna sérülése miett ezt a találkozót is kihagyi kényszerült, így a 19 esztendős Kalmár Viktória vette kézbe a karmesteri pálcát. Már az első szettben kiderült, hogy nagy a különbség a két egüttes között. A Diamant-lányok kézbe vették az irányítást és végig vezetve húzták be a játszmát. A folytatásban is a vendégek diktálták a tempót, a DVTK csak tisztes távolból követte őket. A harmadik játékrészben sem történt változás, a kaposváriak esélyeshez méltóan röplabdáztak egészen a lefújásig, így nem maradt el a várt, magabiztos diadal.

Sikerrel járt az egyeztetés, megvannak az időpontjai az 1. MCM-Diamant Kaposvár–Székesfehérvári MÁV Előre női röplabda Magyar kupa-nyolcaddöntőnek. A párharc első mérkőzését október 20-án, kedden 18 órától játsszák a Kaposvár Arénában, a fehérvári visszavágó időpontja pedig november harmadika, kedd, 19 óra. Érdekesség, hogy a két együttes tavaly is éppen egymással meccselt a nyolc közé jutásért, és akkor a somogyiak magabiztosan jutottak tovább a következő körbe. A remények szerint ez az idén sem lesz másként. Csütörtökön is vár egy mérkőzés a somogyiakra, hiszen bajnoki rangadót játszanak Újpesten.

DVTK–1. MCM-Diamant Kaposvár 0–3 (-12, -17, -13)

Miskolc, Generali Aréna, 300 néző. Játékvezető: Adler, Tillmann.

DVTK: Sitku (2), Kovács E. (4), Kiss E. (4), Beddingfield (6), Kundrák (1), Szajkó (3). Csere: Dömsödi (liberó), Egri (3), Horton (5). Szakmai igazgató: Toma Sándor.

1. MCM-Diamant Kaposvár: Djurics (8), Kalmár V. (1), Matics (6), Bodovics (5), Helics (9), Klisura (10). Csere: Szpin, Hegyi (liberók), Kump (1), Szűcs (4), Szedmák (4), Tóth J. (-). Vezetőedző: Sasa Nedeljković.

Toma Sándor: – Kicsivel többre számítottam, noha voltak azért olyan labdamenetek, ahol lehetett látni, hogy van a csapatunkban potenciál. A mai napon azonban a nyitásfogadásunk nem tette lehetővé, hogy megmutassuk az erényeinket. A kaposváriak jól kiszedték a kulcsembereinket, így nem tudtunk precíz játékot nyújtani. Látjuk azt, hogy mit kell még hangsúlyosabban gyakorolnunk, és ha az összeszokottság hiányából fakadó hibáinkat redukáljuk, előbb-utóbb jön a siker is.

Sasa Nedeljkovic: Méltó lezárása volt ennek a hosszú hétnek a miskolci győzelem. A csapat a tervek szerint játszott, tetszett a lányok hozzáállása. Megpróbáljuk ezt a formát átmenteni a következő hétre is.