Magabiztos győzelmet aratott a Fino

A játszmagyőzelemre sem volt esélye a Mészáros Dömötör és Kaszap Tamás nélkül felálló Szolnoki RK csapatának a somogyi megyeszékhelyen.

Mivel a szolnoki egylet a két egykori válogatott kaposvári játékos, Mészáros Dömötör és Kaszap Tamás nélkül érkezett – a liberó mellett csupán egyetlen cseréjük volt –, így már a meccs előtt sejteni lehetett, hogy nem fogjuk lerágni a körmünket…

A nyitójátszmában Nagy Péter tartott rögtönzött bemutatót, akit aztán az első szett után – Nagy Józseffel, Bozóki Bencével és Pápai Péterrel egyetemben – a kispadra ültetett Demeter György mester. Vagyis a folytatásban jöttek a saját nevelésű fiatalok, így Bögöly Gábor, Kulcsár Adrián, Szabó Barna Frigyes, a liberó posztján pedig Kiss Máté, majd a második játékrész vége felé Szabó Bence is a pályára került. Egyedül csak Vajda Tamás hiányzott, aki deréksérülése miatt a kispadról figyel(het)te a többieket.

Sokáig úgy tűnt, hogy a harmadik, utolsó felvonás kiütéssel zárul. Horváth Kristóf és Kalmár Ákos kíméletlenül tűz alá vette a szolnoki állásokat, az előző játékrészben csereként érkezett Bögöly Gábor és Szabó Barna Frigyes is nem egy gyújtóbombát eresztett meg, Nagy József több alkalommal húzott áttörhetetlen falat a hálónál, s a karmester Keen Cameron Illésnek is több szépségdíjas megoldása volt. 24–11-nél aztán Boa Szabolcs került a nyitóhelyre, s a nézők – de gyaníthatóan a Fino-Kaposvár játékosai is – nem nagyon értették, hogy mi is történik ekkor a pályán. A fiatal szolnoki játékos több ásszal is megkínálta a házigazdákat, ám a kilencedik nyitását szerencsére elszúrta, így egy perc híján egy óra alatt befejeződött a találkozó.

Fino-Kaposvár–Szolnoki RK 3–0 (17, 16, 19)

Kaposvár, Városi Sportcsarnok, 300 néző. V.: Bátkai-Katona, Árpás.

Fino-Kaposvár: Keen (5), Horváth K. (12), Nagy J. (5), Nagy P. (7), Bozóki (1), Kalmár Á. (8). Csere: Pápai P. (liberó), Kiss M. (liberó), Bögöly (6), Kulcsár A. (2), Szabó Barna (7), Szabó Bence (1). Vezetőedző: Demeter György.

Szolnoki RK: Soyvuesal (1), Farkas Zs. (6), Szabó P. (2), Boa (13), Tamasi (6), Csendes Cs. (5). Csere: Mészáros M. (liberó), Tímár M. (–). Vezetőedző: Gulyás Ferenc.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 5–3, 10–5, 16–5, 20–11, 24–16, 25–17 (20 perc).

2. játszma: 5–4, 10–8, 20–13, 24–15, 25–16 (19 perc).

3. játszma. 5–1, 11–1, 11–2, 15–2, 20–9, 24–11, 25–19 (20 perc).