Magyar válogatott ütőt igazolt az 1. MCM-Diamant női röplabdacsapata

Válogatott szélsőütővel erősítette meg keretét az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem NB I-es női röplabdacsapata. A veretlenül listavezető és az Extraligába készülő együttesben folytatja pályafutását Szűcs Kinga, aki Újpestről érkezik, és a szezon végéig állapodott meg a somogyiakkal.

A 25 esztendős, 180 centi magas sportoló csaknem másfél évtizede röplabdázik, eddigi pályafutása során a Dunakanyar SE, a TFSE, a BSE-FCSM, az MTK és az UTE színeiben is szerepelt. A városmajoriakkal magyar bajnokságot és Magyar Kupát is nyert, legutóbb pedig bronzérmet szerzett az újpestiekkel. 2018 tavaszán meghívót kapott a magyar válogatottba, és több felkészülési mérkőzésen, valamint az Európa Liga találkozóin is pályára lépett. Ez utóbbi sorozatban társaival együtt az ezüstérmet ünnepelhette. Szűcs Kinga a 2018/2019-es évadot az UTE csapatában kezdte el, a két klub megállapodása értelmében azonban január 22-től már a kaposváriak sikereiért küzd majd. A szélősütő a remények szerint kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel járul majd hozzá, hogy az 1. MCM-Diamant együttese elérje a szezon előtt kitűzött céljait. A játékost továbbra is figyeli Jan De Brandt szövetségi kapitány, és ha minden jól alakul, tagja lehet majd az idei Európa-bajnokságra készülő keretnek is.

„Nagy öröm számunkra, hogy sikerrel végződtek az elmúlt hetek egyeztetései. Megtisztelő, hogy egy újabb kiváló magyar játékossal erősödtünk, és bízunk benne, hogy a csapat és Szűcs Kinga is megvalósítja az erre az évre kitűzött céljait. Köszönöm az újpesti szakosztály-vezetésnek a korrekt hozzáállást, és bízunk benne, hogy a játékos új lendületet kap majd Nedeljkovic edző kezei alatt. Továbbra is az Extraliga-tagság kivívása a fő feladatunk, és mivel a rájátszásban viszonylag rövid idő alatt több komoly mérkőzés vár ránk, fontos, hogy jól gazdálkodjunk majd az erőkkel, így mindenkinek hozzá kell majd tennie a részét az eredményhez” – mondta az egyesület ügyvezető-elnöke, Orosz Ferenc.

Sasa Nedeljkovic együttesében immár négy magyar válogatott játékos üti a labdát: a sort a center Leidgeb Noémi nyitotta 2017 nyarán, 2018-ban pedig Miklai Zsanett és Vacsi Evelin is igent mondott a kaposváriak ajánlatára. Szűcs Kinga a 10-es mezben játszik majd új csapatában, és ha a szakvezetés is úgy akarja, akár már a Gödöllő elleni, pénteken 18 órakor kezdődő bajnoki találkozón bemutatkozhat a városi sportcsarnokban.