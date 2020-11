Már a nyolc között a kupában a Diamant

Kettős győzelemmel jutott a legjobb nyolc közé a női röplabda Magyar Kupában az 1. MCM-Diamant Kaposvár együttese, miután a hazai pályán aratott 3:0 arányú siker után idegenben 3-1-re nyert a Székesfehérvári MÁV Előre gárdája ellen. A negyeddöntőben a címvédő Vasas Óbuda lesz majd a somogyi lányok ellenfele.

A kaposváriak már az első mérkőzésen sokat tettek azért, hogy nyugodt legyen a visszavágó, de biztos, ami biztos alapon Fehérváron is bekezdtek, és előbb biztosan hozták az első, majd a második szettet is. A harmadik játszmában többször is porszem került a gépezetbe, amit kihasznált az ellenfél, a negyedik játékrészre aztán újból helyreállt a rend. A Diamant 93 perc alatt biztosította be sikerét, és kettős győzelemmel lépett tovább a negyeddöntőbe. A két szerb klasszis, Kliszura és Helics 17-17 pontig jutott. A lányokra a következő körben a címvédő Vasas vár, a párharc mindkét összecsapását decemberben rendezik majd meg a tervek szerint.