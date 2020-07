Már nagyon várják a rajtot, jó szezonban bízik a csatár

Mint arról korábban beszámoltunk, a Dél-Koreából hazatérő Szarka Ákos a Kaposvári Rákóczi FC első nyári igazolása. A támadót az elmúlt időszakról, illetve jövőbeli terveiről is kérdeztük.

Az elmúlt héten jelentette be első nyári igazolását a Merkantil Bank Liga NB II. szombati rajtjára készülő Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérektől többen távoztak az első osztályból való kiesést követően, köztük a csapat házi gólkirálya, Ádám Martin is, aki Paksra igazolt. A kaposváriaknak így első ízben erre a posztra igazoltak, méghozzá egy hasonló felépítésű támadót, Szarka Ákos személyében.

– A Kaposvártól kaptam az első ajánlatot hazatérésem után – mondta Szarka Ákos. – Nagyon szimpatikus volt, hogy Waltner Róbert rögtön felhívott. Sokat beszélgettünk, elmondta az elképzeléseit, amelyek jó irányt mutatnak számomra. Éreztem, számít rám és le akar igazolni. Már ekkor szinte el is dőlt, hogy a Kaposvár lesz a pályafutásom következő állomása.

A csatár számára nem ismeretlen a másodosztály, hiszen korábban futballozott Gyirmóton, ahol bizonyította, feltalálja magát a kapu előtt.

– Minél jobb teljesítményt szeretnék én is, illetve a csapat is nyújtani, hiszen azt vallom, hogy minél feljebb annál jobb – mondta Szarka Ákos. – Mérkőzésről-mérkőzésre szeretnénk kihozni magunkból a maximumot, hiszen mindig a soron következő meccs a legfontosabb számunkra. Szerintem jó szezon elé nézünk, már a csapattársaim és én is nagyon várjuk.

Egyelőre még nincs a legjobb állapotban, hiszen egy sérülés, illetve a házi karantén miatt nem tudott megfelelően edzeni.

– Próbálom behozni a lemaradásomat, mivel négy hétig nem edzettem. Nem vagyok még száz százalékos állapotban, de azon dolgozom, hogy hamarosan abban legyek – tette hozzá Szarka Ákos.