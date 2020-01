Már nagyon várják az új év első mérkőzését a hölgyek

A Jászberény Volleyball Team együttesének otthonában lép pályára a bajnokságban éllovas 1. MCM-Diamant Kaposvár csapata a női röplabda Extraliga tizenegyedik fordulójában.

Megkezdi 2020-as menetelést a női röplabdázás hazai élvonalában, azaz az Extraligában az 1. MCM-Diamant Kaposvári csapata. A lányokat csütörtökön 18.30 órakor a Jászberény otthonában szólítják majd pályára, a találkozót élőben közvetíti az M4 Sport televíziós csatorna.

A somogyiak kilenc győzelemmel és mindössze egy vereséggel – csak a Nyíregyháza tudta őket legyőzni – az élen állnak a pontvadászatban, s erre nem sokan számítottak a szezon előtt. Ráadásul a szabadkai mester, Sasa Nedeljkovic tanítványai több bravúrt is véghez vittek, hiszen idegenben múlták felül a bajnoki címvédő, Bajnokok Ligája résztvevő Vasas Óbudát, a Békéscsabai RSE-t és a Magyar Kupa-győztes Fatum Nyíregyházának is vissza tudtak vágni a harmadik fordulóban elszenvedett vereségért.

Kemény három hét

– Mivel hamar befejeződött a bajnokság 2019-es szakasza, így volt egy három héten át tartó felkészülésünk – mondta Szpin Renáta, az 1. MCM-Diamant Kaposvár liberója. – A kemény munkának köszönhetően rengeteget fejlődtünk erőnlétben és játékban is, azaz előrébb tudtunk lépni. Úgy gondolom, már mindenki ki van éhezve arra, hogy végre újra meccset játszhasson, ezért izgatottan varjuk a Jászberény elleni mérkőzést, s természetesen győzelmet várok az új év első összecsapásától.

A találkozót az M4 Sport közvetíti, s ez plusz motivációt jelent számukra.

– Nagyon örülünk, hogy képernyőre kerülünk, hiszen a csapat sok szép meglepetést okozott már a szurkolóknak és emiatt egyre többen látogatnak ki a mérkőzéseinkre – tette hozzá Szpin Renáta. – Ez egy remek lehetőség, hogy a tévén keresztül is népszerűsíteni tudjuk a várost és a klubunkat, illetve a rokonaik és szeretteink is megnézhetik, mire is vagyunk képesek.